Moćne salate: Preslatki dresing popravlja se sojinim umakom

Svatko bi na posao mogao donijeti nešto sastojaka te od toga napraviti salatu, tvrdi skupina autora koji su napisali knjigu “Mighty Salads: 60 New Ways to Turn Salad into Dinner”.

- Važno je svjesno razmišljati o ručku. Priprema salate neće vam oduzeti puno vremena, a prestat ćete naručivati ili kupovati isti sendvič svako jutro na putu za posao – navode autori. Salate mogu biti i odlična večera. Nema boljeg izbora od pripreme svježe salate od sastojaka koje imate u hladnjaku. Zasigurno se radi o jednom od najboljih načina da ostatke poput pečene piletine ili povrća poslužite na drukčiji način. Iako vam za salatu uglavnom ne treba recept, katkad ga je dobro imati kako biste otkrili i isprobali nešto novo.

- Salate vam omogućuju da se ohrabrite u kuhinji jer vam daju prostora za igru bez straha da ćete pogriješiti – ističu.

- Najjednostavnije rješenje za loš dresing je ponovno mu dodati sve upotrijebljene sastojke, osim onoga koji je prenaglašen. Drugim riječima, ako vam je dresing preslan, nadopunite ga svim sastojcima koje ste koristili osim soli. Ipak, postoje i druga rješenja. Ako ste dresing presolili, dodajte mu nešto slatko. Upotrijebite med ili javorov sirup. Ako je presladak, dodajte mu inćune, kapare ili umak od soje. Kiselost ćete ublažiti pastom od sezama ili maslacem od kikirikija. Bezukusnom dresingu dodajte neki oštriji okus poput hrena, ribanog sira, čilija ili mu samo dodajte još malo soli i papra - predlažu autori.