Niche parfemi: Mirišite na kruh, sladoled ili vruću pitu od jabuke

Stakleni izlog u zagrebačkom Lovačkom rogu, natpis 'Divinity perfumery' i nepoznate staklene bočice uredno složene na policama samo su šturi opis mlade parfumerije koja skriva čarobne nove mirise niche svijeta parfema. Kako nam vlasnica Katarina Klobučar kaže, većinom ljudi dolaze ciljano kod nje, ali nekad proviri i znatiželjnik kojemu je taj svijet potpuno stran.

- Na svom YouTube kanalu 'Purple and Mint' počela sam uz kozmetiku pričati i o parfemima, pa me zasmetalo što određenih brendova nema za isprobati i kupiti u Zagrebu. Nakon istraživanja i ohrabrenja, odlučila sam ljudima približiti parfeme i otvorila sam svoju parfumeriju - započinje nam Katarina priču kako je krenula u poduzetničke vode nakon uredskog posla.

storyeditor/2024-06-13/katarina.jpg | Foto: Petra Anić-Božić/24sata

Na prvu vas nepoznato može zastrašiti, ali čim vam noga prijeđe prag i nos se nađe u mirisnoj atmosferi parfumerije, pomislit ćete si kako ste igrom slučaja baš na pravom mjestu.

Bez ikakvog pritiska, puna znanja i s osmijehom na licu, dočekat će vas Katarina, koja svoje bogato znanje o niche parfemima rado dijeli s onima koji su već u tome, kao i s onima kojima ima priliku po prvi puta otkriti niche.

Ako ste jedna ili jedan od onih koji žele biti poznati po posebnosti svog neprepoznatljivog mirisa, onda je niche pravi izbor za vas.

- Kod nošenja parfema ne treba nam biti važno što drugi misle o našem mirisu, ali po kulturi nošenja parfema i bontonu, moramo biti sigurni da mirisom ne smetamo ljudima koji su u našoj okolini - objasnila je poduzetnica.

Dizajniraju ih stručnjaci koji su zaljubljenici u parfeme, dizajneri i stari parfumeri od visokokvalitetnih sastojaka u malim serijama. Nije im cilj proizvoditi na milijune identičnih bočica koje će biti svima dostupne, već gotovo svaki brend iza sebe ima posebnu priču koja ga je oblikovala. Tako neki opisuju posebne trenutke u povijesti poput parfema 'XXV Marzo' koji je miris noći kad je Dante Alighieri pisao svoju 'Božanstvenu komediju', do onih koji su povezani s glazbom (L'Orchestre), pa u trenutku možete spojiti dva osjetila jednim proizvodom i dobiti potpuno novo, jedinstveno iskustvo.

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell

Trend koji je popularan počeo je interesirati ljubitelje parfema, a naziva se 'layering' - nanošenje dva ili više parfema na isto mjesto, kako bi se razvio jedinstveni miris.

- Kod layeringa, odlična je stvar što jedan može pojačati drugi, ali važno je dobro ih upariti da funkcioniraju. To se radi po osjećaju, ali i po notama, koje bi bilo dobro da su slične. Može biti vrlo zanimljivo, ali nije nužno potrebno ako već imate parfem u koji ste zaljubljeni - kaže Katarina, pa dodaje kako 'pojačati' miris i pripremiti kožu prije samog nanošenja.

- Kad stavljate parfem, koža vam mora biti hidratizirana kako bi se on primio na kožu. Puno će to teže odraditi ako imate suhu kožu, pa tome možete doskočiti mlijekom za tijelo, kremom bez mirisa ili mirisa sličnog parfemu. Također, pijte puno vode za hidrataciju iznutra, a možete dodavati parfem na robu i na kosu slobodno, ali u manjim količinama - objasnila je Klobučar. Iako nepoznati velikom broju ljudi, niche parfemi kod Katarine imaju svoje kupce.

- Prvi parfem koji sam ikada rasprodala ovdje, vrlo je nježan i damski, Profumo di Firenze - 'Matelda'. On je jedan od bestsellera, divan je, kamilica, vanilija, ljubičica... A imamo i vrlo zanimljive mirise. Neki od njih mirišu na sladoled (Buontalenti), kruh (Fior di Pane), lubenicu (Wavechild), tamjan (Purple Mantra), pitu od jabuke (Jany) i matchu (Je Ne Sais Quoi)...

Brendovi su jako zanimljivi, zbog samih mirisa, ali i zbog već spomenute, pozadinske priče kako je sam kreator ušao u svijet niche parfema. Jedan od brendova koji možete pronaći kod Katarine je Spiritum, koji je povezan s numerologijom.

- Kreator brenda je bio na šamanističkom obredu u Peruu i nakon toga odlučio napraviti parfeme inspirirane tim iskustvom, a većina njih ima u sebi tamjan i mirisi su mistični. Meni je omiljeni miris Shamanism, a bazirani su na numerologiji, pa si svatko može po datumu rođenja i godini izračunati koji broj i parfem je idealan za njega. Snažno se razvijaju, više od svih koje imamo u parfumeriji - kaže. Razvijanje parfema proces je od par, pa sve do 20-ak minuta. U tom periodu on se mijenja, i može biti potpuno drugačiji miris od onoga na 'prvi špric'.

- Razvijanje mirisa je vrlo važno, ono što ćete osjetiti na početku će biti drugačije u 'dry downu', kad se parfem smiri. Mirise ne smijemo suditi prema otvaranju, iako ih danas brendovi rade tako da vas osvoje na prvi špric jer znaju da je prevelika konkurencija i jednostavno nemate vremena čekati - objašnjava Katarina.

Ono što nas vječito muči je pitanje koji će se parfem osjetiti, a koji trajati dugo na koži?

- Projekcija parfema ovisi djelomično o veličini molekule. Što je manja molekularna masa molekule, lakše ju osjetimo. Prevelike molekule ne možemo osjetiti, iako sve na ovom svijetu ima svoj miris. Ako pomirišete parfem i osjetite punoću, on će vjerojatno bolje projicirati. Ne treba miješati jačinu projekcije mirisa i kvalitetu parfema. Projekcija je želja parfumera, tako je napravljen. Lagani i lepršavi mirisi koje volite ne mogu dugo trajati, jer da duže traju, ne bi tako mirisali. A veliku ulogu igra i vaša koža - govori nam Katarina.

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell

Divinity parfumerija je u svijetu niche parfema, 'niche nichea'. Niche je danas dosta komercijaliziran, pa su ovi parfemi zbilja posebni i pomno probrani, ističe Klobučar. U Zagrebu na ostalim lokacijama niche parfema ove brendove ne možete pronaći - Sora Dora, Teo Cabanel, Room 1015, Carthusia, Profumo di Firenze, L'Orchestre, Milano Fragranze, Spiritum, Botanicae, Maie Piou i Pigmentarium.

- Na primjer, svaki L'Orchestre miris ima svoju melodiju, koju si vlasnik parfema može pustiti da svira i uživati. Mirisi Room 1015 inspirirani su Hollywoodom i zvijezdama, a imaju i parfem inspiriran The Beatlesima, groupiesima 1970-ih i muzama glazbenika. Onda imamo Profumo di Firenze, čija je crna linija inspirirana je Danteovim pisanjem Božanstvene komedije. 'XXV Marzo' parfem dočarava trenutak kad je Dante krenuo pisati - noć, upaljena svijeća, koža... 'Matelde' i 'Niveus' predstavljaju raj, svaki parfem iza sebe ima priču - vodi nas Katarina kroz parfumeriju, pa nastavlja:

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell

- Carthusia je tradicionalni talijanski niche brend zasnovan 1948. na otoku Capriju, kad su pronađene stare formule i recepti redovnika koji su od bilja s otoka sami izrađivali parfeme. Nekad ljudi dolaze samo zbog tog brenda kod mene.

Katarina je parfumeriju otvorila početkom 2024., ali svoju ljubav prema parfemima gaji još od djetinjstva.

- Jako sam zadovoljna, imam za sad 11 brendova, a planiram svakih par mjeseci uvoditi neki novi - zaključuje Klobučar, koju u Divinityju može posjetiti Ponedjeljak do petak od 11 do 19h i subotom od 10 do 14h.

PARFEMI ZA URED

'Matelda' - Profumo di Firenze, 'Et Voila' - Teo Cabanel, 'Essence of the park' - Carthusia, 'En Route' - Botanicae, Avenus, 'Astral twins' - Spiritum, 'Mono Cachemire' - L'Orchestre, 'Sonic Flower' - Room 1015, 'Gladiator' - Sora Dora, 'Cherry Harley' - Maie Piou

LJETNI PARFEMI

'Buontalente' - Profumo di Firenze, 'Peau Salee' - Teo Cabanel, 'A'mmare' - Carthusia, 'Epoque' - Botanicae, 'Shamanizam' - Spiritum, 'Orchidee Rouge' - Sora Dora, 'Sonic Flower' - Room 1015, 'Bloody Neroli' - Maie Piou, 'Electro Limonade' - L'Orchestre