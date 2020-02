Nije bezveze: Zašto se zapravo ne smije jesti prije operacije?

Svatko tko je bar jednom išao na operaciju koja podrazumijeva neki oblik narkoze, dobro se sjeća posta prije toga - naime hrana i piće strogo su zabranjeni i satima unaprijed.

Bilo da je riječ o lokalnoj ili pak o onoj općoj anesteziji, općeniti je savjet ne konzumirati tekućine i hranu šest sati prije operacije, a to obuhvaća i vodu, kavu, čaj, pa i žvakaće gume.

Pravilo nije bezveze

U slučaju uzimanja redovite obavezne terapije, ona se smije uzeti samo uz vrlo mali gutljaj vode te se o tome mora obavijestiti anesteziolog.

Profesorica Leena Mathew sa Sveučilišta Columbia otkriva koji je pravi razlog za to Business Insideru.

- To se naziva "nil per os" na latinskom, a prevodi se kao "ništa na usta". Razlog za to je prevencija i minimaliziranje bilo kakvog rizika aspiracije. To znači da ako pacijent povraća za vrijeme ili nakon operacije (mučnina je česta nuspojava), komadići hrane i sadržaja želuca mogu završiti u plućima. Tada može nastati aspiracijska pneumonija ili pak gušenje, što je opasno po život - ističe Mathew.

Važno za znati

Osim toga, važan je naputak da se tjedan dana prije operacije ne smiju uzimati lijekovi s acetilsalicilnom kiselinom poput andola i aspirina, jer povećavaju rizik od krvarenja. Tko nosi kontaktne leće ili zubnu protezu, te dodatke treba ukloniti prije operacije.

Također, trudnice svakako trebaju upozoriti anesteziologa na svoje stanje jer lijekovi mogu naštetiti plodu.

