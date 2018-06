Ako vas tijekom SP-a ne ubije vaša cura, navijanje bi moglo...

Dok repka igra dobro, u tijelu navijača podižu se razine hormona dopamina koji signale zadovoljstva i uzbuđenja šalje u mozak. Što su nogometaši na terenu bolji, fanovi postaju uzbuđeniji, strastveniji, te vrlo lako padaju u stanje euforije. Upravo zbog utjecaja dopamina, skaču s kauča, urlaju iz sveg glasa, ali i postaju nervozni i agresivni ako njihova momčad gubi. U mozgu djeluju specijalni, takozvani zrcalni neuroni koji su zaslužni za osjećaj empatije, omogućuju nam da 'obujemo tuđe cipele' i zamislimo kako se oni osjećaju u određenom trenutku. Ti su osjećaji iznimno aktivni tijekom gledanja utakmica koje igraju naš omiljeni klub ili reprezentacija. Nasreću, ne možemo doslovno osjetiti bol koju osjeća igrač kad ga netko zakači kopačkom u potkoljenicu, ali se zbog utjecaja zrcalnih neurona vrlo lako uživimo u utakmicu i imamo osjećaj da smo na terenu.

Tipične vrste navijača:

[video: 1200143 / ]

Kemijski koktel utječe na raspoloženje

Ako ste ikada, s barem malo interesa, gledali neizvjesnu, vrlo izjednačenu utakmicu, vrlo vjerojatno ste se osjećali bolje ako je završila u korist vaše momčadi nego što ste se osjećali nakon poraza. Za to su 'krivi' neurotransmiteri, kemikalije koje mozak proizvodi kako bi regulirao vaše raspoloženje. U tom procesu sudjeluju i hormoni. Kad vaš tim izgubi, mozak proizvodi enormne doze kortizola, hormona koji tijelo otpušta kad ste pod stresom. Dok je vaš tim nadmoćan na terenu, mozak otpušta neurotransmiter dopamin, koji je odgovoran za pravilan rad sustava nagrađivanja, kaže klinički psiholog, dr. Richard Shuster. No ako tim gubi, tijelo preplavljuje kortizol, hormon koji nastaje u nadbubrežnoj žlijezdi, a koji doslovni bukti kad je tijelo pod stresom.

- U najgorem slučaju, u mozgu se doslovno može obustaviti proizvodnja serotonina, kojeg se naziva hormonom sreće, što će utjecati na iznimno jak osjećaj ljutnje - kaže Shuster.

Tijelo pod utjecajem mozga

- Kad vas prije utakmice preplavi osjećaj nemira, odnosno tjeskobe, to nije plod vaše mašte. Nekoliko je znanstvenih studija pokazalo da navijači, baš kao i igrači, prije važnih utakmica postaju intenzivno tjeskobni. Taj osjećaj uključuje i kognitivnu i somatsku tjeskobu, poput osjećaja leptirića u trbuhu, ali i ostalih fizičkih senzacija koje se povezuju s tjeskobom kao što su kratkoća daha te ubrzan rad srca - dodaje.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Također, dok naš tim pobjeđuje, mozak može pasti u stanje ekstremne uzbuđenosti. Ako vaš tim pobijedi u utakmici koja se prema programu igra u kasnom večernjem terminu, vi ćete vrlo vjerojatno biti 'nabrijani' kao da je podne, iako je utakmica završila nešto malo prije ponoći. No da ste tog dana ostali duže budni, u to biste vrijeme vjerojatno već bili umorni ili biste već spavali, pojašnjava Shuster. Za stanje ekstremne uzbuđenosti, zadužen je adrenalin, a 'posljedice' njegovog djelovanja utječu i na reakcije vašeg tijela - kad nadbubrežna žlijezda počne 'pumpati' adrenalin, srce ubrzano udara, krvni tlak raste, a povećane doze krvi odlaze u srce i mišiće. Pritom se obustavlja dotok krvi u ostale organe, poput probavnog sustava te zato u trbuhu osjećate leptiriće. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Canadian Journal of Cardiology, kod zaljubljenika u hokej zabilježen je ubrzan rad srca, vrlo sličan onome koji se odvija tijekom intenzivnog treninga. Upravo se to događa i navijačima dok gledaju nogomet, kaže Shuster. Ovo stanje, dodaje, u kombinaciji s povećanim stresom, neće uzdrmati nekog tko je mlad i zdrav, ali navijač u zreloj dobi, koji je pretio u tom je stanju izložen povećanom riziku od srčanog udara.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Emocije je teško kontrolirati, stanje na terenu vas vrlo lako može 'usisati', no moramo upamtiti da sport služi za zabavu, da je ono čin opuštanja od stvarnih problema s kojima se susrećemo u životu te da poraze i pobjede ne treba baš toliko primati srcu - savjetuje psiholog Shuster.

Smrtonosna utakmica Nizozemske i Francuske

Da neizvjesne utakmice mogu biti pogubne, pokazuje studija koju su proveli znanstvenici nizozemskog Medicinskog centra u Utrechtu tijekom Europskog nogometnog prvenstva 1996., kada je tijekom susreta Nizozemske i Francuske broj smrti izazvanih srčanim i moždanim udarima skočio za 50 posto.

Prema podacima tamošnjeg državnog Zavoda za statistiku, 9,8 milijuna ljudi u Nizozemskoj, što je bilo više od 60 posto stanovništva, gledalo je utakmicu. Znanstvenici su usporedili broj smrtnih slučajeva na dan utakmice s brojem smrti pet dana prije i nakon susreta. Utvrdili su kako je broj smrti od srčanog i moždanog udara ekstremno skočio među mušakrcima, dok kod žena nije zabilježen značajan pomak.

- Za sve je kriv stres u kombinaciji s ogromnim količinama alkohola, cigareta i masne hrane koje su navijači doslovno 'gutali' tijekom utakmice - rekao je voditelj studije, profesor Diederick Grobbee.

U studiji koju su objavili u časopisu British Medical journal, nizozemski stručnjaci navijačima osjetljivijeg zdravlja te srčanim bolesnicima savjetuju da prije važnih utakmica koje prate popiju Aspirin ili lijekove za srce.

Znanstvenici su zaključili da utakmice, poput ove u kojoj je Nizozemska od Francuske nakon rezultata 0:0, izgubila nakon izvođenja kaznenih udaraca, mogu izazvati ekstreman stres koji pak može biti okidačem za niz kardiovaskularnih bolesti i problema. Napominju da nije samo stres jedini krivac, veliku ulogu igraju i opijanje, prejedanje i prekomjerno pušenje tijekom gledanja utakmice.

Debljanje - nepoželjna nuspojava Svjetskog nogometnog prvenstva

Ukoliko želite biti sigurni da ćete fizički nalikovati portugalskoj zvijezdi Cristianu Ronaldu a ne ispuhanoj nogometnoj lopti stručnjaci preporučuju da jednim okom pratite utakmice, a drugim koliko kalorija unosite sjedeći ispred ekrana.

Nogometni navijači širom svijeta bit će sljedećih tjedana prilijepljeni za ekrane prateći prijenose iz Rusije i za mnoge to će značiti stalni unos nezdravih pića i hrane. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na moguće debljanje navijača. Zahvaljujući visokom kalorijskom unosu tijekom utakmica i velikom broju tih utakmica u kratkom vremenu mnogi će navijači navući dodatne kilograme do finala 15. srpnja, upozoravaju stručnjaci. Jedan od glavnih uzroka debljanja bit će unos zaslađenih napitaka, upozorava medicinski fakultet u Beču.

Maria Wakolbinger, nutricionistica sa sveučilišta preporučuje razrijediti pića kako bi se smanjio unos šećera.

- Ima dana kad se igraju i po tri utakmice. Moguće je smanjiti unos kalorija miješanjem napitaka s kiselom vodom - kaže ona.

Ipak, u većoj opasnosti su oni koji navijaju za gubitnički tim.

- Konzumacija jela sa zasićenim masnoćama porasla je za 16 posto nakon poraza, dok je nakon pobjedničke utakmice pala za devet posto - kaže Pierre Chandon, profesor marketinga na poslovnoj školi INSEAD u Parizu u komentaru istraživanja prehrambenih navika navijača američkog nogometa.

Chandon i njegov suradnik Yann Cornil kažu kako se ne radi samo o zasićenim mastima, nego da općenita konzumacija raste za 10 posto nakon poraza, odnosno smanjuje se za pet posto nakon pobjede.

Foto: Pixabay

- Veza između prehrambenih navika i sportskih rezultata bila je najjača u manjim mjestima gdje se navijanje za neku momčad smatra doslovno religijom - kaže Chandon i dodaje kako ‘nitko ne jede brokulu nakon što njegova momčad izgubi utakmicu’.

U slučaju gubitka narušava se ego navijača koji gubitak svoje momčadi poistovjećuje s vlastitim gubitkom pa mu je potrebna trenutačna ‘gratifikacija’ u obliku masne i kalorične hrane poput pizze, čipsa i pomfrita. Pobjednici se pak osjećaju dobro i zbog velikog samopouzdanja mogu biti čvršći u ustrajanju u svojim karakternim odlukama pa će vjerojatnije posegnuti za zdravijom hranom.