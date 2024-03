Nije nosio cipele 3 godine i sad prodaje slike svojih prljavih stopala: 'Jako dobro zarađujem'

Kad je 2021. godine odlučio baciti sve cipele i hodati bos, 'jer se želio bolje povezati sa Zemljom', njegova obitelj je mislila da je skrenuo s putanje. No, ispostavilo se da od svojih prljavih stopala dobro zarađuje, a zahvaljujući njima je upoznao i djevojku Rosanne (20) koja ga podržava.

George Woodville (21) iz Cambridgea u Velikoj Britaniji fotografije redovito prodaje, a kupuju ih i pojedinci koji imaju fetiš na stopala. Bosonogim stilom života započeo je u periodu života kad je, kaže, imao određenih psihičkih problema i to mu je pomoglo da se osjeća bolje.

Otkako se pojavio na društvenim mrežama, prikupio je tisuće obožavatelja. Neki od njih su mu sugerirali da prodaje fotografije i lijepo zarađuje.

- Zarađujem između 500 i 1000 funti (oko 580 do 1170 eura) mjesečno od fotki svojih stopala. Uglavnom ih fotografiram na javnim mjestima kao što su vlakovi i kafići - ispričao je i dodao da je susret s Rosanne bio ljubav na prvi pogled.

Roseanne je počela hodati bosa nakon nekoliko mjeseci veze, ali nije sve bilo tako jednostavno. Kad bi bosonogi ušli u neki javni prostor, znali su imati neugodnosti pa su bili prisiljeni izaći. Ne smeta im što gaze po svemu i svačemu što se može naći na ulicama grada.

- Više nam ne smeta ako stanemo na staklo ili bilo što drugo. Stao sam na to dosta puta, ali uvijek sam bio OK. To me ne sprječava da idem gdje želim, jer ne možemo živjeti u strahu da će se nešto dogoditi kad god izađemo iz kuće. Mislim da se to odnosi i na život u cjelini - rekao je George koji redovito razgovara s ljudima koje sretne na cesti i usput ih nagovara da i oni hodaju bosi

- Gledam na život kao da se nalazim na pustom otoku bez ikakve ideje o tome što se smatra normalnim. Ako želimo biti bosi onda bismo trebali biti u mogućnosti biti takvi. Postoji puno gorih stvari koje bismo mogli raditi, ali ih ne radimo. Tako sam sretan što sam upoznao Roseanne i što ovo možemo činiti zajedno. Ona je ljubav mog života. Mislim da niti jedno od nas ne razmišlja o tome da prestane s ovakvim načinom života - dodao je.

Prisjetio se kako je došao na tu ideju

Iskusio je bosonogu šetnju dok je bio na odmoru s mamom i djedom.

- Tražio sam novo iskustvo i pomislio: 'Zašto ne? Zašto ne iskusiti cijeli teren? Zašto ne bih želio cijelo iskustvo toga? Pa sam bacio sve svoje cipele. Međutim, moja obitelj nije imala razumijevanja za to. U početku nisu baš htjeli imati ništa sa mnom dugo vremena jer su mislili da sam skrenuo ili tako nešto, ali to nije bio slučaj. Bosonogo hodanje mi je poboljšao mentalno zdravlje i to jedna od najboljih stvari koje je ikada napravio - priznao je.

Reakcije ljudi su raznolike. Nekima izgleda kao čudak dok na druge djeluje inspirativno.

- Neznanci su općenito ovakvi ili onakvi. Ili im je to super ili su jednostavno protiv toga i misle da je stvarno čudno. Ponekad nam ljudi priđu i kažu: 'Vau, vi ste stvarno inspirativni' ili 'Baš je super to što radite'. Mislim da im je posebno interesantno jer to radimo kao par - rekao je.

Osvrnuo se i na prodaju fotografija svojih prljavih stopala.

- Ne brine me što drugi ljudi misle ili što imaju od gledanja mojih uradaka, poput onih koji imaju fetiš na stopala. Za mene je sve to umjetnost i kreativnost, a tu su i ljudi koji cijene tu kreativnost, na koji god način možete zamisliti - kaže George i dodaje da njegovoj djevojci ne smeta što je aktivan na OnlyFansu, no ona mu se u tome neće pridružiti jer je njezina obitelj oštro protiv toga, prenosi Mirror.