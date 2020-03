Nije pametno nositi mobitel u zahod, jer uzalud ste prali ruke

Public Health England savjetovao je da treba prati ruke onoliko vremena koliko vam je potrebno da otpjevate pjesmicu Happy Birthday dva puta. Očito je dobra stvar što smo se svi uhvatili učestalog pranja ruku, ili bi se možda trebali zabrinuti što to prije nismo radili...

Ipak, u svemu tome smo zaboravili jedan bitan problem, a to je mobilni telefon. Kada ga sa sobom ponesete u toalet, operete ruke nakon što završite nuždu, a zatim ponovno uzmete telefon u ruke, u osnovi samo ponovno prenosite bakterije s mobitela ponovno na ruke. Profesor William Keevil sa Sveučilišta u Southamptonu tvrdi da kada operete ruke i počnete dirati zaslon pametnog telefona, pa zatim i svoje lice, to predstavlja potencijalni put do zaraze.

Dr. Perpetua Emeagi je predavačica ljudske biologije i bioloških znanosti na sveučilištu Liverpool Hope. Ona upozorava da su znanstvena istraživanja pokazala da na prosječnom telefonu ima do 17.000 različitih kultura bakterija, deset puta više od prosječne WC školjke. Također one mogu trajati tjedan dana na tvrdim površinama, što znači da je vaš telefon poprilično uzgajalište virusa.

Istraživanje agencije za digitalni marketing JellyBean je prošle godine otkrilo je da je 54 posto Britanaca priznalo da je u prošlosti nosilo svoj telefon na WC. To je više od 25 milijuna odraslih Britanaca koji provjeravaju svoj mobitel i na toaletu. S obzirom na broj bakterija na našim telefonima i učestalost kojom ih dodirujemo, neizbježno je da oni postanu glavni nosioci bolesti ako i mobitele ne operemo i čistimo baš kao i ruke.

To se ne odnosi samo na dodirivanje naših telefona nakon upotrebe toaleta, već i njihova puka prisutnost u kupaonici. Dr. Emeagi, kaže da je jedan od najvećih rizika od kontaminacije puštanje vode nakon nužde jer se čestice bakterija, potencijalno i koronavirus, 'aerosoliziraju' iz zahodske školjke i dižu u zrak prije nego što se smjeste na vaš uređaj.

- Morate uzeti u obzir efekte ispiranja WC-a, jer kada pustite vodu, ispuštate čestice aerosola, što mogu biti virusi ili bakterije. Nedavna izvješća ukazuju na to da se coronavirus može širiti fekalijama. Zato su aerosolizirane čestice izmeta pravi rizik kada je u pitanju širenje koronavirusa - objašnjava Emeagi. Nadalje, Emeagi primjećuje da dosta ljudi također dijeli telefone sa svojom djecom, što ih potencijalno dovodi u opasnost.

- Ovo je još jedan način na koji se infekcije poput koronavirusa mogu nevjerojatno lako proširiti na cijelo kućanstvo. Zato je važno da jednostavno prestanete uzimati telefon u kupaonicu i nastavite prakticirati dobru higijenu te temeljito oprati ruke.

Zato je bitno redovito čišćenje telefona maramicama s etanolom ili sredstvom za čišćenje ruku. U ovom slučaju redovito znači svaki put kad ga dodirnete, što može djelovati pretjerano, ali zaustavlja širenje zaraze. Osim toga, kad idete u toalet, zatvorite poklopac prije puštanja vode kako biste zaustavili širenje čestica koje se kreću po vašoj kupaonici.

Također, Emeagi kaže da je najbolja metoda sprječavanja širenja koronavirusa pretpostaviti da su svi drugi potencijalni nosioci.

- Kad sam položila vozački ispit, moj instruktor je rekao da bih trebala zamisliti da je svaki drugi vozač na cesti lud i da sam ja jedini razuman vozač i da trebam voziti pravilno. To pravilo biste usvojiti i kada je u pitanju Coronavirus. Nemojte pretpostaviti da svi ostali peru ruke ili dezinficiraju površine. Uzmite stvar u svoje ruke i smanjit ćete vlastiti rizik od zaraze - zaključila je, prenosi Metro.