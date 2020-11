Nije pristojno zvati suradnike odmah kad počne radno vrijeme

<p>Danas se u poslovnoj komunikaciji SMS-ovi sve češće susreću, ali oni su nužno zlo i treba ih koristiti samo ako je hitno, a ne možemo suradnika dobiti telefonom.</p><p>Naime, SMS zbog kratkoće može dovesti do nesporazuma, pa i krivih tumačenja. Uz to, u brzini se koriste kratice koje zbunjuju, a potkrada se i previše pogrešaka u pisanju koje šalju lošu sliku o pošiljatelju i mogu naštetiti imidžu osobe ili tvrtke. Također, ako vam se suradnik ili poslovni partner kojega zovete ne javlja, trebalo bi izbjegavati opetovana pozivanja svakih nekoliko minuta jer to može biti kontraproduktivno. </p><p>Takvo nazivanje može komunicirati nepovjerenje, pa čak i biti protumačeno kao agresivno te izazvati otpor i iritiranost druge strane. Umjesto toga, dobro je dati više vremena. U ovom slučaju možete poslati SMS u kojem molite da vam sugovornik javi kad ga je zgodno nazvati.</p><p>Za očekivati je da će uljuđena osoba odmah nakon završetka sastanka uključiti mobitel i pregledati važne poruke te nam se javiti bez iritantnih požurivanja. Isto vrijedi i obratno, ako ste pozvani ili ste dobili poruku, a niste se mogli javiti, svakako uzvratite poziv čim prije. Koliko god volite rješavati jednu po jednu obvezu ujutro, suradnike nije pristojno zvati točno u minutu početka radnog vremena. </p><p>Bolje je pričekati 10-ak minuta da suradnik obavi osnovne predradnje (upali računalo i slično). Isto vrijedi i pri kraju radnog dana: treba izbjegavati zvati zadnjih 10-ak minuta.</p>