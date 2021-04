Želudac vam se diže na prokulice, korijandar vam ima okus poput sapuna ili naprosto ne možete probaviti gljive? Sve je to u vašoj glavi, tvrde znanstvenici.

Ipak, objašnjavaju kako neke preferencije u prehrani jesu zadane i svojstvene većini ljudi - a to je odbojnost prema gorkim te nepoznatim začinima i povrću, ponajviše hrani koja ne raste u njihovom podneblju.

Biljke proizvode gorak okus kako bi od sebe odbile predatore, a ljudi su razvili osjećaj odbojnosti prema tom okusu kao svojevrsni zaštitni mehanizam. No da evolucija i dalje ima tako snažan učinak na ljude, tada nitko ne bi jeo kelj, cvjetaču i slične namirnice, objašnjava prehrambeni stručnjak Frank Bruni.

U svojim se tvrdnjama poziva na američku studiju iz 80-ih, prema kojoj glavni razlog što će netko jesti ili odbiti, ovisi isključivo o stavu.

- Tko je slobodoumniji i više voli eksperimentirati, taj će probati i zavoljeti više vrsta hrane, dok će oni izbirljivi u glavi složiti priču kako oni to naprosto ne mogu jesti - ističe Bruni.

Kao primjer za to navodi masline i oštrige koje mnogi ne vole jesti kao mali, no do odrasle dobi se nađu u više situacija u kojima se upravo ta hrana jede, pa popuste pritisku i povremeno je kušaju u društvu. Što im okus postane poznatiji, to je više zavole, objašnjava Bruni.