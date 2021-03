Sigurno ste barem jednom imali toliko posla da niste niti stigli otići na pauzu i u miru pojesti. Umjesto toga svoj ručak donijeli ste pred laptop i pojeli ga dok ste radili. Kod nas je to vrlo često pojava, no recimo, u Francuskoj je godinama to zakonski bilo zabranjeno. S obzirom na korona situaciju, francusko Ministarstvo rada promijenilo je taj radni zakon te je omogućilo ljudima da svoje popodnevne obroke pojedu na radnom mjestu, odnosno na radnom stolu.

Svrha privremeno ukinutog zakona bila je potaknuti francuske radnike da se malo odmore od posla. Prema mnogim istraživanjima, ta je stanka potrebna za produktivnost kao i za dulje koncentriranje na ekran računala.

Međutim, jedenje izvan radnog stola svakako ima puno više blagodati nego jedenje za radnim stolom, posebice u ovo pandemijsko vrijeme.

Ako trenutno radite od kuće, budite svjesni da vam je hrana nadomak ruke

S obzirom da mnogi kod kuće nemaju vlastiti ured, a neki možda nemaju ni radni stol, bilo koja vrsta 'radnog prostora' kvalificira se kao radni stol, bilo da se radi o blagovaonskom stolu, krevetu, kauču ili pak pravom radnom.

Psihologinja Sam Von Reiche primijetila je kako ljudima koji rade od doma blizina kuhinje najizravnije dovodi do sindroma 'nesvjesnog jedenja', što bi kako ona savjetuje, svakako trebali izbjeći.

- Kad nesvjesno jedemo ne razmišljam puno o fiziološkim znakovima na koje bismo trebali obratiti pažnju, npr. na znakove sitosti. Vjerojatnije je da ćemo jesti brže i da nećemo osjećati sitost - rekla je Leanne Redman, psihologinja i pomoćna izvršna direktorica za znanstveno obrazovanje u Biomedicinskom istraživačkom centru Pennington.

Kada ljudi odlaze u urede na posao, obično su ograničeniji po pitanju izbora hrane. Ili će je ponijeti od doma, kupiti nešto u pekari, na aparatu grickalicu ili naručiti dostavu. S druge strane, oni koji rade od doma jest će sve što im je u blizini. Primjerice, ako u blizini imaju grickalice, dok rade savršeno će im doći. Time se stvara drugačija navika od one na koju su navikli na uobičajenom radnom mjestu, gdje su vrlo vjerojatno i pili više vode i manje grickali 'gluposti'.

Osim toga, moguće je da će se njihove porcije povećati jer su od doma i imaju više fleksibilnosti nego što imaju u uredu.

Prema Brooke Scheller, liječnici za kliničku prehranu i certificiranoj nutricionistici, lakši pristup širem asortimanu hrane također znači veći unos kalorija.

- Sjedimo na istom mjestu pa ćemo možda i više grickati jer smo bliže našim kuhinjama - nadodala je.

Uzmite pauzu i pojedite u miru dalje od vašeg radnog stola

- Možda vam se čini kao dobra ideja sjediti za stolom i prelistavati e-poštu tijekom ručka. Ali ako se odmaknete i odvojite vrijeme da malo predahnete, time ćete poboljšati svoju produktivnost. Za odmor je idealno izdvojiti od 30 minuta do sat vremena. Ako si ne napravimo pauzu koja nam je potrebna to bi moglo dovesti do povećanog stresa i do izgaranja - objašnjava Scheller.

- Ako napravite pauzu da napunite baterije i pružite svom mozgu priliku da se ponovno pokrene to će vam omogućiti veću produktivnost, fokusiranost i kreativnost - nadovezala se Von Reiche.

Scheller posebno spominje hormon stresa kortizol, koji je možda već povišen u ovim stresnim vremenima zbog pandemije koronavirusa. Prema mnogim istraživanjima, duža izloženost plavoj svjetlosti koja proizlazi iz svih vrsta zaslona, od računala do tableta do telefona, drastično povećava razinu hormona stresa u našem tijelu. Ako uzmete pauzu i odmaknete se od radnog stola, barem na kratko, smanjiti ćete razinu stresa.

Nemojte zanemariti ni druženja za vrijeme ručka. U uobičajena vremena stanka bi zaposlenicima dala mogućnost druženja, što je psihološka potreba svih ljudi. Nepotrebno je reći da se naša potreba da zapravo vidimo i komuniciramo s drugim ljudima, na sigurnoj udaljenosti i s maskom, pojačala tijekom pandemije.

- Mislim da ne trebam objašnjavati zašto nam je odmor potreban više nego ikad. Toliko smo uskraćeni za druženje, posebice ljudi koji rade od doma. Njihovo druženje s drugima za vrijeme pauze svelo se na društvene mreže i poruke. To apsolutno nije isto kao i prije. Stoga nas ni ne čudi što se njima povećala razina stresa, tjeskobe i depresije - tvrdi psihologica Von Reiche.

Ima li pozitivnih stvari ako samo sjedite za svojim stolom, uživate u ručku i u malo mira i tišine?

- S gledišta socijalne distanciranosti, očito je da će jedenje za radnim stolom spriječiti kontakte s drugim ljudima. S druge strane, ako se želite socijalno distancirati i zaštititi, bolje je da taj ručak pojedete primjerice na klupici u parku, odnosno na svježem zraku uživajući na suncu. Učinak je isti, a ovdje ćete barem udahnuti svježeg zraka koji vam je prijeko potreban - savjetuje psihologica.

Evo što biste trebali napraviti:

Prvo, zakažite pauzu za ručak. Bilo da se radi o kraćoj pauzi ili dužoj, sjajan prvi korak je da zapravo zakažete kada ćete uzeti pauzu od radnog vremena. Ako ne možete izaći iz kuće za to vrijeme, ne brinite! Može vam pomoći i samo udaljavanje od prostora u kojem ste proveli cijelo jutro.

- Promijenite svoje okruženje. Ako možete, izađite iz prostorije u kojoj radite. Otiđite u kuhinju, na terasu, u dnevni boravak. Bilo gdje, samo da niste u sobi u kojoj radite jer u njoj imate osjećaj radnog okruženja i nećete se odmoriti kako treba - pojašnjava Scheller.

Prema riječima Von Reichea, važno je jesti obrok u okruženju koji se razlikuje od radnog, čak i ako se oboje odvijaju u vašem domu. Tako za vrijeme ručka probajte postaviti stol ili upalite glazbu.

Redman savjetuje da nepotrebnu hranu i grickalice stavite na mjesto gdje vam nisu lako dostupne da ne dođe do nepotrebnog debljanja i prejedanja što je jedna od najčešćih situacija rada od doma. Osim toga, preporučila je da se dok radite od doma ponašate kao da ste na radnom mjestu. Da dan prije ili taj dan razmislite što ćete jesti, što ćete popiti na pauzi za kavu te da radno vrijeme ne provedete u pidžami. Bitno je da si stvorite radno okruženje i da probate zamisliti da ste uistinu na uobičajenom radnom mjestu.

- Pauze nam stvarno mogu pomoći u produktivnosti. Radimo od 9 do 17 sati, od ponedjeljka do petka i često mislimo da možemo uživati ​​samo za vikend ili kada idemo na godišnji odmor - rekla je Scheller sugerirajući da bi unaprijed zakazana pauza u radnom danu mogla pružiti jednako potreban predah kao i putovanje izvan grada, piše Huff post.