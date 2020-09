Nastavila je: 'Znala sam da bi bilo savr\u0161eno vrijeme da mu ga pru\u017eim tijekom na\u0161eg prvog vi\u0111enja prije ceremonije. Odmah nakon \u0161to me prvi put vidio, objasnila sam mu \u0161to imam za njega, a on je bio tako uzbu\u0111en \u0161to \u0107e imati prsten od 'ru\u017ei\u010dastog zlata' ba\u0161 poput njegovog oca i mene.

Nije svaka maćeha kao iz priče: Ova je malenom poručila da će on biti njena 'zauvijek obitelj'

Mladenka Rebekah odlučila je na svojem vjenčanju, svom posinku darovati zaručnički prsten isti kakav imaju ona i njegov otac kako bi mu dala do znanja da oni jedna velika obitelj

<p>Na svoj veliki dan, <strong>Rebekah Ryan Seabolt</strong> željela je da se njezin posinak <strong>Jude </strong>osjeća jednako važnim kao i mladenka i mladoženja. Razmišljajući o razgovorima koje su vodili tijekom njezinih zaruka s njegovim ocem <strong>Tylerom</strong>, Rebeka se sjetila kako ju je Jude pitao hoće li i on dobiti prsten. Dakle, prije vjenčanja u lipnju, Rebekah iz Georgije (SAD) otišla je na Etsy i naručila mali prsten u stilu ružičastog zlata, baš kao i vjenčani prsteni para, ali u Judeov je bio ugraviran tekst 'Forever Family' (Zauvijek obitelj) i datum vjenčanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanje u tramvaju</p><p>U viralnoj objavi je objasnila: 'Kad sam razmišljala o tome što bih mogla učiniti da se moj posinak osjeća posebno i uključeno u naš dan, točno sam znala što trebam učiniti'. Rebekah je odlučila dati prsten Judeu prije ceremonije kako bi i on imao svoj poseban trenutak prije nego što se ona uda za njegovog oca.</p><p>Nastavila je: 'Znala sam da bi bilo savršeno vrijeme da mu ga pružim tijekom našeg prvog viđenja prije ceremonije. Odmah nakon što me prvi put vidio, objasnila sam mu što imam za njega, a on je bio tako uzbuđen što će imati prsten od 'ružičastog zlata' baš poput njegovog oca i mene.</p><p>- Ponosno je svima pokazivao taj prsten! (Iako ga je u međuvremenu izgubio dva puta, a auto ga je i zgnječio) - opisuje kroz smijeh mladenka.</p><p>Prekrasan trenutak kada je Jude dobio prsten kamerom je zabilježila njihova vjenčana fotografkinja <strong>Ashah Smith</strong>, a slike su zabilježile posebnu vezu koju ova obitelj posjeduje. Rebekah je dodala: ‘Postati maćeha je jedna od najtežih stvari koje sam ikad učinila'.</p><p>- Ove fotografije ističu jedan od naših najboljih zajedničkih trenutaka kao obitelji, ali stvarnost uključuje puno više nereda, stresa, učenja... posebno za mene dok se prilagođavam pridruživanju trenutnoj obitelji tijekom globalne pandemije. Iako je teško, nevjerojatno sam zahvalna, počašćena i ponizna što sam na ovom putu sa svojim dječacima i radujem se godinama koje će uslijediti u stvaranju uspomena i zajedničkom životu - zaključila je, piše <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MNlDsY4TBbU" target="_blank">Metro</a>.</p>