Ove stvari u vašoj kući mogle bi vrijediti pravo bogatstvo

Mnoge stvari koje čuvamo na svojem tavanu, u podrumu ili garaži mogle bi imati veliku materijalnu vrijednost, a toga nismo ni svjesni. Vrijeme je da zavirimo među sve te "starine" i saznamo koliko vrijede

<p>Svi mi u stanu ili kući imamo hrpu stvari koje ne koristimo, ali ih se možda ne želimo riješiti iz sentimentalnih razloga ili odgađamo pospremanje i čišćenje jer znamo da će to potrajati i da se za takav pothvat moramo psihički pripremiti.</p><p>Ipak, jesen je pred nama i dolaze hladniji dani, pa ćemo više vremena provoditi u svojim domovima. Baš zato pravo je vrijeme da se odlučimo na "predzimsko" čišćenje i prođemo malo kroz <strong>tavan, podrum, garažu</strong> ili ostavu te se riješimo nekih stvari koje samo zauzimaju prostor i stvaraju nered. </p><p>Odlučite li se napokon na taj pothvat (da, znamo, oduzet će vam cijeli vikend ili u najboljem slučaju samo subotu), imajte na umu da neke stvari koje čuvate možda imaju veliku materijalnu vrijednost. Dobro proučite sve ono čega se mislite riješiti jer neke stvari mogle bi vrijediti više no što mislite... </p><h2>Gramofonske ploče</h2><p>Starih gramofonskih ploča u dobrom stanju danas nema mnogo, a kolekcionari bi za one rijetke i očuvane mogli dati pozamašnu svotu novca. Ako se na vašem tavanu kriju neke ploče <strong>kultnih glazbenika</strong> poput Elvisa, The Beatlesa, <strong>Boba Dylana</strong> ili The Rolling Stonesa, dobro razmislite što ćete s njima - odlučite li ih prodati, mogli biste dobro zaraditi. S druge strane, mnogi kolekcionari ploča u potrazi su za sve rjeđim ispravnim gramofonima, pa ako se jedan takav nalazi u vašem domu, a ne koristite ga, obrišite prašinu s njega, provjerite radi li i predajte oglas na <a href="https://www.njuskalo.hr/" target="_blank">Njuškalu</a>. Ako niste sigurni koliku cijenu postaviti, <a href="https://www.njuskalo.hr/index.php?ctl=help&topic_id=1&section_id=1&content_id=321" target="_blank">Njuškalo aplikacija</a> pokazat će vam prosječnu cijenu i brzinu prodaje prema kojoj ćete se moći orijentirati.</p><h2>Igraće konzole i stare igračke</h2><p>Imate stari <strong>Nintendo Game Boy</strong> ili <strong>SNES Classic Mini</strong> s pripadajućim igrama? Ljubitelji retro igraćih konzola i igara koje su bile popularne '80-ih i '90-ih godina masno bi platili za njih. Isto je i s nezaboravnim igračkama poznate tvrtke Mattel, kao što su <strong>Polly Pocket</strong> i popularne figure iz '80-ih <strong>He-Mana</strong>. Među ljubiteljima retro igrački svakako su stari setovi Lego kocaka - pogotovo ako su u originalnom pakiranju. </p><h2>Vintage namještaj</h2><p>Svi dobro znamo da je namještaj prije 50 godina bio mnogo kvalitetniji od današnjeg - oni koji su svjesni toga i vole vintage stil u svojim domovima spremni su platiti tu kvalitetu. Zato, ako se u kutu vašeg tavana skrivaju kuhinjski stol ili<strong> komoda iz '70-ih</strong> i '80-ih, a još su u besprijekornom stanju, svakako ih stavite u oglas i pokušajte prodati. Mogli biste vrlo dobro proći.</p><h2>Novčići i poštanske marke</h2><p>Razbili ste staru kasicu-prasicu i pronašli nekoliko <strong>kovanica po 25 kuna</strong>? Na <a href="https://www.njuskalo.hr/" target="_blank">Njuškalu </a>za jednu možete tražiti dvostruko, ako ne i trostruko više od toga. Štoviše, sakupljači ovih kovanica platit će više i od 100 kuna za jednu. A imate li stare poštanske marke koje u vašem podrumu sakupljaju prašinu, vrijeme je da ih očistite i stavite u oglas - iako ne vrijede ništa, filatelisti će za one rijetke izdvojiti pristojnu količinu novca. </p><h2>Knjige i stripovi</h2><p>Ljubitelji knjiga i stripova platit će ona rijetka, stara i dobro očuvana izdanja kako bi upotpunili svoju kolekciju ili čisto zbog <strong>nostalgije</strong>, a ponekad će netko možda upravo neku staru knjigu koju ste mislili baciti, smatrati idealnim darom za mamu, tatu, baku ili djeda. Zato, prije nego što bacite sve stare knjige, stripove, pa čak i časopise, provjerite u <a href="https://www.njuskalo.hr/index.php?ctl=help&topic_id=1&section_id=1&content_id=321" target="_blank">Njuškalo aplikaciji</a> vrijedi li ih možda prodati. Samim otvaranjem kamere u aplikaciji i pozicioniranjem na predmet pokazat će vam se <strong>prosječna cijena, kategorija i brzina prodaje,</strong> tako da odmah znate na čemu ste. </p><h2>Vintage nakit i odjeća</h2><p>Danas mnoge djevojke i žene njeguju vintage stil <strong>prekrajajući</strong> očuvanu <strong>odjeću svojih baka</strong> i mama jer je takve komade teško pronaći u vrhunskom stanju. Štoviše, sve više mainstream butika u kolekciji nudi i neke retro haljine, bluze i suknje, ali i nakit, a vrlo popularne su i second hand prodavaonice budući da se ondje mogu pronaći takvi komadi. Zato, naiđete li na neku staru odjeću u kutu ormara, provjerite u kakvom je stanju - čini li se potpuno očuvana, operite je, ispeglajte i stavite u oglas - možda netko upravo sad traži neki vintage komad kojim će izraziti svoju osobnost i upotpuniti svoj stil. </p>