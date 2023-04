Nije vam bilo suđeno: Znakovi Zodijaka koji će se odljubiti ili prekinuti vezu u ovom tjednu

Blizanci

Za Blizance je uvijek najvažnije da vjeruju sebi. Sve možete racionalizirati i vidjeti obje strane izbora, ali uvijek postoji jedna konačna istina. Da biste ovaj tjedan prihvatili sve odluke koje ste željeli donijeti, prvo trebate odrediti svoju konačnu istinu. Vaš znak podrazumijeva dualnost, zbog čega često možete imati poteškoća u donošenju odluke ili čak vjerovanju u ono što ste odlučili. Ovog tjedna jačaju mnoge sklonosti prema prekidu određene veze. Samo zato što ste mislili da će veza trajati zauvijek ne znači da je tako i suđeno. Samo zato što se tada činilo kao najbolji izbor ne znači da je i danas istinito.

Najbolje što možete učiniti je shvatiti što želite i odakle dolaze svi ti osjećaji. Možda vam pažnju ometa veća briga za karijeru ili prijatelje, ali postoji razlog. Umjesto da jednostavno pokušavate pobjeći od odlučivanja, dajte si vremena i prostora da shvatite što vam se događa. Na taj način možete doista vjerovati da će vam izbor koji napravite uistinu pomoći da dođete do te više razine iscjeljenja i odnosa koji vas više ispunjava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jarac

Najgora stvar koju možete učiniti je zadržati vezu samo zato što se proces koji je pred vama čini zastrašujućim. Ali ovaj tjedan Jarci će manje brinuti o nepoznanicama koje postoje, a više o tome kako početi rastavljati vezu koja je postala više teret nego radost. Usredotočili ste se na druga područja svog života, poput karijere, dok ste se tiho nadali da će se druge stvari riješiti same od sebe. Međutim, jedino što pomaže je veća emocionalna ranjivost, što ponekad može biti teško, pogotovo ako ne vidite jasan put naprijed.

Ova veza vas nikada nije toliko ispunjavala, ali ipak možete iskoristiti ovu priliku i pokazati se što ranjivijima. Iskrenost i transparentnost uvijek se traže u ljubavi. Romantične stvari razlikuju se od bilo kojeg drugog područja života jer ne možete lako definirati uspjeh. Zbog toga su osjećaji važni, i dok partner može slobodnije razgovarati o svojima, odvojite vrijeme da zaronite u svoje, jer će vam to pomoći sada i u svim budućim vezama. Vaši osjećaji nisu neprijatelj, ali njihovo ignoriranje jest.

Foto: fizkes

Bik

Ponekad se čini da nema kraja transformaciji koja se može dogoditi u životu dok neprekidno ljuštite svaki sloj otkrivajući novu istinu koje prije niste bili svjesni. Nalazite se u fazi ponovne izgradnje onoga što je već demontirano. Važan dio onoga kroz što ste se kretali upravlja vašom sudbinom i životom koji vam je namijenjen. U nadolazećem tjednu moglo bi biti vrijeme za ozbiljnije razmišljanje o tome hoće li veza u kojoj ste sada doista dovesti do života za koji osjećate da vam je suđen. Kao nekome tko žudi za udobnošću i stabilnošću, može biti zastrašujuće imati neke ozbiljne udarne valove kroz život koji utječu na vas i neizbježno dovode do promjena.

Promjena je uvijek zastrašujuća za Bikove, jer volite sigurnost držeći stvari istima. Ipak, ni to često ne vodi do sreće ili ispunjenja. Ovaj tjedan morate vjerovati svom unutarnjem znanju i onome što znate da zaslužujete. Toliko ste daleko otišli kada je riječ o osjećaju sigurnosti u sebe, a ne samo u svom odnosu. Izgradili ste samopouzdanje i sada samo možete poduzeti one posljednje korake da se uozbiljite oko onoga što želite i, naravno, što ćete morati učiniti da to stvorite.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ribe

Ne možete, a da ne vidite najbolji mogući ishod i energiju unutar svoje veze ili partnera, ali to često dovodi do toga da nosite ružičaste naočale i ignorirate istinu, posebno o vezi koja nije u skladu s vašim željama. Još uvijek možete prigrliti svoju sanjarsku prirodu, ali ona dolazi s dozom stvarnosti. Ovo se možda čini kao nagla promjena jer ne možete zanemariti ono što ste prije imali. Ne možete previdjeti te osjećaje ili kako se osjećate zbog vaše veze, više ispražnjeno nego ispunjeno.

Neusklađena veza može biti iscrpljujuća. Predstoji velika provjera stvarnosti vaše veze. Možda ćete se osjećati zatečeni ovom iznenadnom spoznajom ili novim razumijevanjem, ali ovaj put to nećete izbjeći. Umjesto toga, čak i ako je ljubav još uvijek tu, morate biti iskreni o tome što vam partner zaista donosi u odnosu na ono što vam uistinu treba. U redu je osjećati se kao da morate prekinuti jednostavno zato što su vaše potrebe nezadovoljene. Valjano je dopustiti da to bude dovoljan razlog da krenete naprijed. Ribe, uzmite ljubav koju ste usmjeravali prema njima i preusmjerite je prema sebi, piše YourTango.

Najčitaniji članci