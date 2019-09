‘Nije važan novi model, super tenisica ima već od 100 kuna’

Ponuda tenisica je velika, a puno je i akcijskih prodaja, pa se povoljno mogu kupiti tenisice u kojima se noga neće znojiti, a bit će pogodne za hodanje, trčanje i ludorije školske djece.

Profesor tjelesne kulture Krešimir Lončar, nekadašnji rukometaš s dugogodišnjim iskustvom rada s djecom dao je tri savjeta kako izabrati tenisice.

- Ne treba se povoditi za markom i proizvođačem. Iako su brendovi obuće kvalitetniji, ili bi trebali biti, samo ime nije jamstvo kvalitete. Treba izbjegavati i obuću starijeg brata, sestre, rođaka... Svako stopalo je anatomski drukčije. Razlikuje se i masa tijela, a stavljanje stopala u neadekvatan položaj može kasnije izazivati bolove i poremećaje poput iskrivljenja kralježnice, ‘O’ ili ‘X’ nogu, spuštenog stopala... I vrlo je bitno kupovati obuću adekvatnu aktivnosti te podlozi na kojoj se aktivnost odvija. Nisu iste tenisice za dvoranu ili za asfalt, a ni one za trčanje ili neki sport s loptom - upozorava Lončar te dodaje kako je najbolje kupovati nove tenisice, ali starije modele kojima je pala cijena.

- Ne bi trebali kupovati tenisice za koje nismo sigurni od kojih su materijala. Danas s dva tri klika na računalu dobijemo podatke o sastavu i materijalima. Tenisice moraju biti lagane, na nozi gotovo neosjetljive, a istovremeno čvrste i stabilne, kako bi što veći dio sile koju proizvodi tijelo tijekom aktivnosti prenosile na podlogu - kaže.

Napominje i koliko je važno čvrsto stegnuti sportsku obuću kako između stopala i tenisice ne bi bilo dodatnog klizanja koje može uzrokovati povrede.

- Nekad smo svi imali iste tenisice, one famozne Adidasove Univerzalke. Danas smo zatrpani različitim proizvođačima i modelima. Pogledajte bilo koji klub, bio sam rukometaš pa znam, igrači igraju u različitim tenisicama, a u istom su klubu. Svakome odgovara drukčija tenisica i ne možemo s potpunom sigurnošću savjetovati kupi ove ili one. Navuci, isprobaj, odaberi i trči, to je pravilo, a najvažnije je baviti se sportom - kaže profesor tjelesne kulture.

Tvrdi da u odabiru tenisica, kao i ostalih nastavnih pomagala, roditelji moraju imati zadnju riječ i kupnja ne smije biti preveliko financijsko opterećenje.

- Ako se granice postave jasno, glasno i bez popuštanja, djeca to prihvaćaju. Možda u početku cendraju, ali lako ih se uvjeri s dvije-tri riječi. Uvjeravamo ih u dobro. Zašto kupiti novi model tenisice koji stoji 800 kuna ako podjednako dobar lanjski možemo pronaći za 300 ili 400 kuna - pita profesor Lončar.

Andreja Kucljak iz trgovine Sportline kaže kako roditelji za djecu traže fleksibilne, mekane tenisice koje mogu proći i kao školske papuče. Manjoj djeci uglavnom kupuju obuću s čičkom, koja je, kaže, manja gnjavaža i za dijete i za roditelja.

Jadranka Antolović iz Svijeta obuće rekla je kako roditelji koji njima dolaze traže najjeftinije modele, ali paze i na estetiku.

- Pokušavaju izbalansirati jeftino i lijepo, a da opet bude kvalitetno i ugodno. Dijete mora probati obuću i napraviti nekoliko koraka. Odmah se vidi odgovara li ili ne - kaže Jadranka Antolović i dodaje da za jesen postoji pravilo “samo da ne promoče!” Ni jedan roditelj, kaže, ne želi da mu dijete cijeli dan ima mokre noge.

Nasljeđivanje nije dobro

Stopala su ‘opasna’. Svaka aktivnost stvara pritisak na stopalo, koje, ako je u neadekvatnom položaju, poslije može izazivati bolove i različite poremećaje, pa i iskrivljenja kralježnice.

Dobro je imati više pari

Dobro je pustiti tenisicu da se koji dan “odmori” od noge i znoja, a nije svejedno ni koristi li se na parketu, asfaltu, travi...

Do 100 kuna

Platnene tenisice kao na fotografiji na akciji su u Deichmannu i stoje 39 kuna. Sličnih modela drugih boja ima po 79 kuna, a bijele tenisice Victory stoje 99 kuna. U Sport Visionu model Emi Athletic tenisica stoji 77 kuna, a visoke Paolo su 95.

100-200 kuna

Crvene ili plave Te Pro Touch tenisice za trčanje stoje 115 kuna u Intersportu, Reebok Royal su 135, a Nike Tiempox Ligera tenisice za nogomet u dvorani 152 kune. U Sport Visionu plave ili narančaste tenisice Champion Softy stoje 119 kuna, Umbro Carter s čepovima za umjetnu travu 124,50, a Umbro Sign Sala za dvoranu 137 kuna.

200-300 kuna

Adidas Altasport u Sport Visionu stoje 209 kuna, a Nike Revolution 4 za trčanje su 207 kuna. U Intersportu su Nike Court Borough 202, a planinarske plave ili crvene McKinley Kona 210 kuna. Bijele Adidas Advantage na čičak ShoeBeDo prodaje za 256, a Skechers Bounder za 299 kuna. U Deichmannu su ružičaste Fila tenisice 229, a bijele 259 kuna.

300 kuna i više

Puma Smash Glitz ShoeBeDo nudi po 319 kuna, a Skechers Zinger i crne Puma Caracal stoje 349 kuna. U Intersportu su Salomon Kicka 300 kuna, kao i bijele Adidas Grand Court i VL Court te visoke Terrex, za koje piše da su vodootporne. Crne visoke tenisice Champion Aspen u Sport Visionu stoje 309 kuna, a Nike Air Max Invigor 335 kuna.