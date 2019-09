Pili, 'štema'...: 'Nakon razvoda sama sam obnovila 80% kuće'

Radila sam kao i danas, dvije smjene, i poslije ili prije posla odlazila bih raditi na kući. Sama sam gletala, žbukala zidove. U svim prostorijama u kojima su keramičke pločice ja sam ih postavila. Betonirala sam, kopala sam grabe za cijevi, štemala stubište, bojila zidove, priča nam Nikolina Pižeta (35).

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL

Ona je, nakon što se razvela, morala napustiti kuću u kojoj je živjela s bivšim suprugom i njegovim roditeljima te 13-godišnjoj kćeri i 5-godišnjem sinu osigurati novi dom.

Odlučno je krenula u realizaciju, a vjetar u leđa davao joj je strah da mora osigurati novi dom za svoju djecu, kako ih Centar za socijalnu skrb ne bi odvojio od nje jer nema adekvatan smještaj.

POGLEDAJTE VIDEO (par je kuću izgradio od gline u Blatuši):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Na Uskrs 2017. godine kupila sam staru kuću u Maruševcu te smo se u kolovozu te godine već uselili u nju. Nisam imala novca, pa sam digla kredit i počela preuređivanje od temelja. Kredit je bio dovoljan za samu nekretninu, a kako više nisam imala novca, morala sam sama prionuti na radove na kući - priča i kaže da je krenula od dvorišta, koje je bilo puno smeća.

Foto: Privatni album

- Znala sam da ja to mogu i hrabro išla naprijed. Ništa mi nije bilo teško. Uz posao u poduzeću odradila sam svakodnevno još najmanje osam sati na našoj kući, a radila sam na njoj i nedjeljom i blagdanom - rekla je Nikolina, kojoj se trud isplatio. S pravom se može reći da je čak 80 posto radova na kući obavila vlastitim rukama.

No prije svega morala je zadnji novac, koji je štedjela za djecu, oko 3500 kuna, uložiti u legalizaciju kuće.

Neki ljudi su joj se podsmjehivali kad im je pričala što sve radi sama na kući. Nisu vjerovali da ona to može. Ni mnogi muškarci nisu dorasli poslovima kakve je radila Nikolina. Za radove koje nije mogla ili znala napraviti, kao što su krovište, fasada i struja, platila je majstore. Sama je navukla i žicu na ogradu, skinula boju sa starih cijevi i nanovo je obojila.

Foto: Privatni album

- Sav alat posudila sam od prijatelja i poznanika, što mi je jako puno značilo jer ga sama ne bih mogla kupiti. Zaista sam beskrajno zahvalna svima koji su mi na bilo koji način pomogli. Mnogo toga na kući sam već i prije znala raditi jer sam neke poslove radila na kući u kojoj sam živjela s bivšim suprugom. Gledala sam svekra kako postavlja pločice i na dijelu njihove kuće dok sam živjela ondje, sam sama napravila mozaik od potrganih pločica - kaže i dodaje da je savjete tražila od prijatelja i poznanika.

- Kad sam prvi put radila s fleksericom, bilo me strah da si ne porežem prste. No kad sam jedan dio odrezala, bila sam sretna i nastavila. Strašno je to iskustvo. Sve to ne bih mogla bez pomoći svekrve Marice i svekra Zlatka, koji mi i danas čuvaju djecu kad sam na poslu, a i puno su mi pomogli u uređenju kuće - kaže.

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL

Kuću je namjestila podižući kredite. Jedan kredit isplati pa uzme drugi. Drukčije ne može.

- Htjela sam pokazati da žena može sve. Dobila sam neku nadljudsku snagu. Muškarcima je lakše jer mogu naći dodatni posao. Oni mogu u fušu nekome postavljati pločice. Nitko neće mene angažirati za taj posao nego njih. Još radim po kući. Kupila sam brodski pod, koji ću obojiti, i urediti ulaz. Baš sam donijela od prijatelja ubodnu pilu i akumulatorsku bušilicu, koje ću trebati za to - kaže nam ponosno Nikolina te poručuje ženama koje su doživjele sličnu sudbinu da ne dopuste da im pitanje “Što će ljudi reći?” pokvari život.

