Nikad ne miješajte izbjeljivač i ocat - stvaraju se opasne pare

Udisanje otrovnih para može dovesti do kašlja, problema s disanjem, alergijskih reakcija pa čak i gadnih kemijskih opeklina. Dodavanje bilo koje kiseline u izbjeljivač stvorit će otrovnu klornu paru.

<p>Potrošački stručnjaci iz tvrtke CHOICE upozorili su da se dva uobičajena sredstva za čišćenje ne smiju koristiti istovremeno, jer ispuštaju otrovne pare.</p><p>- Upozorenje: Nikad ne miješajte izbjeljivač i ocat zajedno - to stvara otrovni plin klor - naglasili su stručnjaci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za dezinficiranje doma):<br/> </p><p>Udisanje otrovnih para može dovesti do kašlja, problema s disanjem, alergijskih reakcija pa čak i gadnih kemijskih opeklina. Mnogi ljudi čine pogrešku u čišćenju. Stručnjaci za čišćenje godinama upozoravaju da će dodavanje bilo koje kiseline u izbjeljivač stvoriti otrovnu klornu paru.</p><p>Prije nego što se riješite plijesni u svom domu, stručnjaci iz CHOICE-a savjetuju da prvo procijenite površinu na kojoj su gljivice pričvršćene.</p><p>- Ako se plijesan nalazi na nečemu što je super porozno, poput tekstila, odjeće ili namještaja, postoji velika vjerojatnost da je nećete moći ukloniti i možda ćete to trebati baciti - rekli su.</p><p>Neporozne površine poput tvrde plastike trebale bi biti relativno lakše za očistiti. Za one koji se bore s uklanjanjem plijesni na fugama u kupaonici, stručnjaci su rekli, da kad se jednom gljivice zahvate na tim područjima, da će ih biti gotovo nemoguće ukloniti.</p><p>Da biste stvorili otopinu za čišćenje, u tri kante pomiješajte 80 posto octa i 20 posto vode.</p><p>Koristite krpu od mikrovlakana za čišćenje mrlja od plijesni.</p><p>- Istu krpu treba isprati u drugoj posudi, a zatim je ponovo isprati u trećoj kako bi se osiguralo da ne dođe do unakrsne kontaminacije - rekli su stručnjaci.</p><p>Stručnjaci su objasnili da izbjeljivač može ubiti gljivice, ali treba djelovati u 10-postotnoj koncentraciji.</p><p>- Čak i pri većoj potenciji, izbjeljivač neće prodrijeti u porozne materijale, tako da ako plijesan raste na žbuci, malteru ili drvu, izbjeljivač će ubit plijesan na površini, ali ne ispod njega - objasnili su.</p><p>Postoje jednostavne stvari uz koje možete spriječiti plijesan da se ponovno pojavi negdje u kući, poput popravljanja propusnog krova ili razbijene cijevi, prenosi<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8523931/CHOICE-issue-warning-mixing-bleach-vinegar-creates-toxic-chlorine-gas-home.html" target="_blank"> Daily Mail.</a></p><p> </p>