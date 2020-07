Škripava vrata ili zaglavljeni zatvarač može riješiti - sapun

Običan kruti sapun ne služi samo za besprijekornu higijenu, nego će vam pomoći i kod pojedinih problema na koje nailazite u svojem kućanstvu. Doznajte što sve možete uz pomoć sapuna

<p>Za brza rješenja na dohvat ruke treba vam samo jedan sapun, piše <a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/did-you-know-about-these-interesting-life-hacks-involving-a-bar-of-soap-6470543/">Indianexpress.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti sapun kod kuće</p><h2>1. Problemi sa zatvaračem</h2><p>Ako zatvarač zapinje ili imate drugih teškoća s njim, jednostavno ga premažite suhim krutim sapunom. Iznenadit ćete se kako će nakon toga zatvarač lagano kliznuti. Trik vrijedi za sve predmete, bez obzira je li riječ o omiljenoj torbici, haljini ili jakni. Premažite zatvarač sapunom i svi vaši problemi će nestati u sekundi.</p><h2>2. Neugodan miris iz cipela</h2><p>Nekim ljudima noge se jako znoje, a zbog toga im cipele imaju neugodan miris. Ostavite preko noći po jedan suhi sapun u svakoj cipeli, i do jutra će ostati samo miris svježine.</p><h2>3. Neugodan miris odjeće</h2><p>Odjeća koju dugo niste nosili i stoji u ormaru može tijekom vremena poprimiti neugodan miris. Riješite ga se tako što ćete u ormar staviti novi sapun i držati ga ondje sve dok odjeća ne poprimi ugodniji miris.</p><h2>4. Slomljeno staklo</h2><p>Ako vam se na kuhinjskom podu razbila čaša ili drugi komad stakla, umjesto da panično tražite one najsitnije krhotine, prođite mokrim sapunom po podu. On će pokupiti sitne dijelove. Jasno, sapun se nakon toga može baciti, ali uštedjet ćete puno muke i moći ćete hodati bosi i sigurni gdje želite.</p><h2>5. Ugriz komarca</h2><p>Na područje gdje vas je ugrizao komarac utrljajte malo vlažnog sapuna. Crvenilo i svrbež trebali bi nestati u trenutku.</p><h2>6. Škripanje</h2><p>Škripave šarke na vratima i prozorima mnoge mogu naživcirati, no ako imate sapun pri ruci, brzo ćete se riješiti neugodnog zvuka. Suhim sapunom dobro natrljajte šarke i uživajte u miru i tišini.</p><p> </p>