Super ideje za cipele: Stavite ih u vitrinu ili u policu od 'cijevi'

Hodnik često može biti neugledan, iako je atrij prostora u kojem živite. Ma koliko god bio malen, sigurno ćete naći dovoljno prostora za neka od ovih originalnih rješenja...

<p>Za sve one koji imaju više od dva, tri para cipela, odlaganje i spremanje cipela može zadati glavobolje. Mali hodnik znači i manji prostor za cipele, no i on može postati njihov "dom", ako ih već nemate naviku spremati u podrum ili na tavan ili nemate dovoljno prostora u ormaru za odjeću.</p><p>Nered će vam olakšati ova super rješenja za njihovo čuvanje, a vrlo ih je lako napraviti. Jeste li se ikad sjetili da stara vitrina može poslužiti kao novi ormar za cipele? Pogotovo ako imate impresivnu kolekciju lijepe obuće za van. No za odlaganje vam mogu poslužiti i kašete (ne samo drvene nego i plastične), ali i PVC cijevi. </p><p>Njih na skladištu dajte izrezati na duljinu cipela (oko 25-35 centimetara) i povežite ih ljepilom u smislenu cjelinu. Pričvrstite ih potom na kuke na zidu. </p><p>Evo još ideja koje ćete cipelama, tenisicama, štiklama, balerinkama, a u zimi i čizmama i gumenjačama, stvoriti novi dom.</p><h2>1. Stara vitrina </h2><h2>2. Zidne kukice</h2><h2>3. Retro radio </h2><h2>4. PVC cijevi</h2><h2>5. Palete</h2><h2>6. Obična drvena polica</h2><h2>7. Polica od cijevi</h2><h2>8. Zakačene cipele</h2><h2>9. Iza zavjese</h2><h2>10. Okrugla klupica</h2><h2>11. Kašete</h2><h2>12. Ukrasna polica</h2><h2>13. Žičana mreža</h2><h2>14. Košara</h2><p> </p>