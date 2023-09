Nikad ne perite kuhinjske krpe i donje rublje zajedno, evo zašto

Korištene kuhinjske krpe nikad nemojte prati s odjećom u perilici rublja, pogotovo ne s bijelim rubljem, ma koliko bili sigurno da je to u redu zbog visokih temperatura na kojima se rublje pere. Naime, na manjim temperaturama lako može doći do toga da bakterije koje su se nakupile na krpama prijeđu na rublje i kontaminiraju ga, pa ćete na kraju imati rublje prljavije nego što ste ga ubacili u stroj, donosi portal PopSugar.

POGLEDAJTE VIDEO kako organizirati hladnjak:

Pokretanje videa ... Organizatorica kućanstva Mari Domazet savjetuje kako organizirati hladnjak | Video: Ivo Čagalj/PIXSELL

Naravno, bacanje je novca to da ih same perete u perilici, no uz nekoliko trikova možete doći do toga da sakupite dovoljno krpa za pranje, ili da ih ipak možete oprati s dekicama, prekrivačima i sličnom tkaninom.

Evo nekoliko savjeta:

1. Pustite da se osuše na zraku

Bilo da ste krpom pokupili proliveno vino, vodu sa pulta oko sudopera, ili obrisali masne mrlje sa stola, velika je vjerojatnost da će kuhinjska krpa vrlo brzo biti vlažna i usmrdjeti se.

U tom slučaju važno je ostaviti ih da se dobro osuše na zraku prije nego što ih bacite u perilicu, kako biste spriječili rast i širenje plijesni i gljivica. Jednostavno ih objesite na kukicu, ručku štednjaka ili raširite na pultu, prije nego što ćete ih staviti u košaru za pranje.

Foto: Dreamstime_

2. Perite ih odvojeno od ostalog rublja

Cilj vam je da ostaci hrane, bakterije i klice ne završe na omiljenoj pidžami ili donjem rublju. Naravno, nije lako nakupiti dovoljno krpa za samostalno pranje, pogotovo ako često koristite papirnate ručnike. No, možete ih ubaciti u perilicu s dekicama, prekrivačima i sličnom tkaninom, kako bi se uštedjelo vrijeme i voda.

Krpa s kojom ste obrisali vlažni pult prije nego što ju stavite na pranje obavezno se mora osušiti.

3. Perite ih na visokoj temperaturi

Kuhinjske krpe perite na normalnom ili duljem pranju, te koristite najveću moguću temperaturu. Time se ubijaju sve bakterije koje su se mogle nakupiti. Ako se u stroju nalaze drugi odjevni predmeti, važno je osigurati da te postavke neće oštetiti odjeću, stoga uvijek prvo pročitajte naljepnice na odjeći.

4. Izbjegavajte korištenje omekšivača

Omekšivač odjeći daje mekoću i ugodan miris, no na kuhinjskim krpama može ostaviti film, što ih čini nehigijenskim za svakodnevnu upotrebu. S druge strane, ako je riječ o bijelim krpama, dodajte malo izbjeljivača, kako bi skinuo sve mrlje od hrane i masti.

Možete ga dodati u ladicu perilice, ili direktno na krpe u bubnju, a osim što izbjeljuje, dodatno će doprinijeti ubijanju bakterija. Opet - pazite na drugu odjeću i nipošto nemojte dodavati izbjeljivač ako drugoj odjeći u perilici ne odgovara.