Nikad nemojte bacati koru od banane - pomaže kod prištića

Kora od banane pomaže umiriti iritacije na koži te smanjuje svrbež kože. Sve što trebate napraviti je izrezati mali dio kore i unutarnju bijelu stranu utrljati na prištić ili akne. Nakon dva sata utrljajte koru još malo u kožu i bacite je. Nemojte ispirati. Za bolji rezultat preporučuje se ostaviti kožu tako preko noći, bez umivanja. Kora od banane će smanjiti upalu zahvaljujući vitaminima A, B, C i E.

Kora do banane će također pomoći bržem zacjeljivanju manjih ogrebotina i posjekotina. Potrebno je samo odrezati manji komad, utrljati u područje kože koje je ogrebano ili porezano, te ponoviti radnju još par puta kroz sat vremena.

Kora od banane je dobra i za uklanjanje bradavica, kaže Smart is the New Sexy. Odrežite mali komadić banane i prije spavanja ga stavite na bradavicu te zalijepite flasterom. Kroz tjedan dana bradavica će nestati.

Napravite pastu od kore banane tako da jušnom žlicom ostružete unutarnji mekani dio kože te da usitnite i dobro promiješate. Pasta od kore banane će navlažiti suhu kožu, dati joj sjaj i umiriti svrbež.

Pasta također smanjuje vidljivost pora na licu. Kora od banane će i prirodno izbijeliti zube. Pastu treba staviti na četkicu te njome jednom dnevno oprati zube.

Ako želite koristiti koru od banane kao prirodno sredstvo za uklanjanje mrlja potrebno je prvo s kore ukloniti sve vlaknaste ostatke i potom unutarnjom stranom kore istrljajte cipele ili srebrninu. Na kraju predmet obrišite papirnatim ubrusom ili mekanom krpom.

Tako možete obnoviti izgled kožnatog namještaja, ali najprije isprobajte na manjem i ne tako vidljivom dijelu. Da bi prašnjavi listovi sobnih biljaka bili sjajni i blistavi, svaki list jednostavno obrišite unutarnjom stranom bananine kore.

