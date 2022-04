Nikad nemojte završiti razgovor za posao, a da ne napravite ove stvari s kojima ćete se istaknuti

Tijekom razgovora za posao vaši živci i adrenalin mogu biti u petoj brzini. Zato je najbolje da se pripremite što bolje možete. U idealnom slučaju, stvarna iskustva i vještine koje imate pomoći će vam da se istaknete. Ali način na koji završavate razgovor za posao može ostaviti stvarno kritični posljednji dojam.

- Ako kandidat odradi loš razgovor, ništa što može učiniti na kraju ga neće spasiti - rekao je Daniel Space, viši poslovni partner za ljudske resurse za velike tehnološke tvrtke.

- Vidio sam kako se dobar intervju završava s lošim krajem. Vidio sam da 'srednji' intervjui prolaze jako, jako dobro ako se kandidat na kraju istakne - objašnjava.

Evo što on savjetuje da morate napraviti:

1. Dođite pripremljeni s ciljanim pitanjima koja pokazuju da ste istražili poduzeće. Ali, nikako ih nemojte kritizirati

Nakon što vam poslodavac postavi pitanja, obično postoji vrijeme pred kraj razgovora kada će vas pitati: 'Imate li nekih pitanja za nas?'.

Nemojte reći da nemate pitanja piše Huffington Post.

- Znala sam imati kandidate za jako visoke pozicije koji su na kraju razgovora postavili samo jedno pitanje - rekla je Laura Hunting, izvršna direktorica Found By Inc., tvrtke za traženje izvršnih direktora specijaliziranih za dizajn.

- To nije dobar znak. Signalizira nedostatak interesa, nedostatak strateške sposobnosti, nedostatak iskustva. Stoga mislim da je važno dobro se pripremiti za razgovor, imati osmišljena pitanja za poslodavce koja će pokazati vaše vještine i interes za posao - objašnjava.

Najbolja pitanja koja možete postaviti su ona koja se pojavljuju nakon što malo razmislite o tome što želite od svog sljedećeg posla i što ste čuli od ispitivača.

Ako tražite posao kako biste pobjegli od nekomunikativnih, beskorisnih šefova, na primjer, pokušajte postavljati pitanja o stvarima koje su vam bitne poput: 'Kako mjerite uspjeh? Kako ćete znati jeste li zaposlili pravu osobu za tri mjeseca od sada? Što najuspješniji članovi tima rade drugačije od prosječnog člana tima?'.

Ako vas zanima praktična strana vašeg posla, pitajte: 'Kako izgleda taj i taj proces?'

- Odmah ćete saznati hoćete li biti bačeni vukovima ili ćete imati neku vrstu vodstva - rekao je Watkins.

2. Zahvalite se na vremenu ispitivačima koristeći njihova imena i obavezno ostvarite kontakt očima

Zahvaliti ljudima na izdvojenom vremenu dok završavate razgovor jedan je osnovni, ali važan način da pokažete svoj profesionalizam. Ali ako želite ići korak dalje, zahvalite im se po imenu.

- U većini slučajeva kada intervjuiramo, toliko smo nervozni, da ljudi završe razgovor s 'U redu, super, hvala' - rekao je Space, napominjući da je za ispitivače 'čarolija čuti svoje ime' nakon razgovora.

Jednostavno izgovorite ime sugovornika i zahvalite mu se koristeći i njegovu titulu u poduzeću, na primjer: 'Kao potpredsjednik odjela za zapošljavanje, znam da ste stvarno zauzeti i želio sam vam reći da cijenim naš razgovor i veselim se sljedećim koracima', podijelio je Space kao primjer.

- Pobrinuti se da završite s najboljim mogućim dojmom će puno značiti kod odabira kandidata za idući krug - objasnio je.

Hunting je rekla da kandidati mogu zaboraviti moć govora tijela, kao što je kontakt očima, dok zahvaljuju sugovorniku i daju neverbalne znakove da su aktivni slušači. No, napomenula je da ove osnovne radnje čine razgovore za posao, posebice razgovore na daljinu, prirodnijima i ugodnijima.

- Ljudi su tijekom razgovora za posao pristrani, na dobru ili lošu stranu. Ono što možete napraviti je postaviti što ugodniji ton razgovoru što će potaknuti ispitivača da se bolje osjeća s kandidatom i potaknuti interes za njega - rekla je Hunting.

3. Podsjetite ih na svoje ključne vještine

Tijekom cijelog završnog dijela razgovora trebali biste iskoristiti svaku priliku (bez pretjerivanja) da podsjetite sugovornika što im možete ponuditi (u smislu vašeg iskustva i vještina).

Kontinuirano vraćajte razgovor na svoje najjače točke, na primjer: 'To je sjajno jer kao što sam ranije rekao, to je ono što radim skoro svaki dan i to je moja jača strana', ili možete reći: 'Znam što mislite, kada sam bio u (ime poduzeća), imali smo četiri projekta koji su se odvijali odjednom i moj je posao bio da svima upravljam, tako da sam navikao na ubrzani tempo'.

Želite ih podsjetiti na ono što ste već spomenuli tijekom procesa - tako da će otići razmišljajući o prednostima zapošljavanja upravo vas.

4. Saznajte sljedeće korake

Ovo zvuči kao neozbiljno, ali mnogi kandidati za posao zaborave pitati koji je sljedeći korak u procesu zapošljavanja, žali se Stamford, izvršna trenerica Anne Marie Segal iz Connecticuta.

- Morate izaći znajući što slijedi. Osim toga, pitajte postoji li još nešto što možete dati, kao što su reference ili primjeri rada. Najvažnije: Pronađite najbolju metodu za nastavak razgovora s sugovornikom, poput: 'Je li u redu ako vam pošaljem e-mail za dva tjedna ako se ne javite?' - objašnjava ona za Monster.

5. Podsjetite ih da ste jako zainteresirani za posao

Vaš će sugovornik paziti na znakove da ste istinski zainteresirani za potencijalni posao i da tijekom razgovora niste pokazali kolebanje oko svojih želja.

Zato (ako ste još zainteresirani) budite glasni i ponosni...

- Posao mi super zvuči i mislim da bi mi bilo sjajno raditi na takvim projektima/zadacima - dala je još jedan primjer.

- Možete reći i ovako nešto: 'Sve to zvuči jako uzbudljivo. Stvarno se želim pridružiti vašem timu jer je to sjajna prilika da se uključim u posao koji radi razliku u društvu' - rekla je i naglasila da je ovo rečenica s kojom ćete ih natjerati da vas zapamte.

