Nike tuži tvrtke Skechers i New Balance: Tvrde da su im ukrali tehnologiju za dizajn tenisice

U dvije odvojene savezne tužbe podnesene u Massachusettsu i Kaliforniji, Nike tvrdi da New Balance i Skechers krše patente tvrtke i proizvode cipele koristeći Flyknit, specifično pleteno vlakno koje se koristi za izradu gornjišta cipela.

Foto: New Balance

Nike tvrdi da je proveo više od desetljeća razvijajući ovu tehnologiju, kako bi smanjio otpad, a istovremeno napravio lagani materijal za tenisice.

Sada ističu da je New Balance ukrao njihovu tehnologiju te ih donosi u Tekela, FuelCell, Fresh Foam i Furon linijama, a Skechers u Slip-Ins, Ultra Flex i Glide Step modelima.

Nike također ističe da su čelnim ljudima kompanije New Balance rekli da prestanu koristiti patentirane materijale Nikea, no oni su to odbili. Potom je New Balance pojačao prisutnost tehnologije, a to nije prvi put da kradu, izjavili su u Nikeu.

Nike traži od suda da zaustavi prodaju svih New Balance i Skechers tenisica koje su predmet tužbe.

Foto: Skechers

Osim toga, traži nadoknadu štete.

New Balance je za CBS News izjavio da Nike nema ekskluzivno pravo na dizajn i proizvodnju obuće tradicionalnim proizvodnim metodama koje se u industriji koriste desetljećima te tvrde da je zapravo riječ o tome.

Predstavnik Skechersa rekao je da tvrtka ne komentira neriješene parnice, piše Forbes.

No, to nije prva tužba Nikea.

Već je prije tužio Adidas, Pumu i Lululemon zbog navodne krađe iste tehnologije. Adidas je riješio svoje sporove 2022., a Puma 2020.

Nike je tužio Lululemon ranije ove godine, tvrdeći da je proces pletenja tekstila korišten u izradi Lulu's Chargefeel Mid, Chargefeel Low, Blissfeel i Strongfeel cipela također ukraden iz Flyknit patenata. Taj slučaj je u tijeku.

Flyknit je uistinu inovacija na području dizajna cipela. Naime, Centar za održivo poslovanje Sveučilišta New York 2016. koristio je Nikeovu tehnologiju Flyknit za studiju slučaja o održivosti. Studija je Flyknit nazvala 'temeljnim korakom u održivosti i inovaciji' koji je zadovoljio atletske zahtjeve udobnih tenisica visokih performansi, a istovremeno smanjio proizvodni otpad.

Nakon više od 10 godina i 200 prototipova, Nike je razvio svoju patentiranu metodu za korištenje jedne kontinuirane tkane niti za izradu cipele umjesto lijepljenja i spajanja više komada materijala.

Smanjujući otpadne otpatke i smanjujući broj korištenih materijala, tvrtka je uspjela uštedjeti 4 milijuna eura otpada i smanjiti svoj proizvodni otpad za 80%, objavilo je Sveučilište New York u svojoj studiji. Tvrde da je Nike iskoristio 182 milijuna plastičnih boca, otkad je počeo koristiti reciklirani poliester u Flyknit cipelama.

- Nikeova Flyknit tenisica je najrevolucionarnija inovacija tenisica u više od 40 godina - ističe se u studiji NYU.