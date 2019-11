Nikome se ne sviđa: Djeveruše pokazale svoje guze na svadbi

Tri djeveruše online korisnici prozvali su 'jeftinima' nakon što je osvanula fotografija s mladenkom na kojoj one bez imalo srama pokazuju svoje stražnjice. Na toj bizarnoj fotografiji mladenka, za koju se vjeruje da je iz Velike Britanije, je okrenuta prema kameri dok su djeveruše okrenule leđa i fotografu otkrile svoju pozadinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Objava koja je prvi put podijeljena na Facebooku prije nego što je osvanula na Redditu, imala je opis: 'I baš kad sam pomislio da će ovo bit još samo jedan običan dan u uredu, dogodi se ovo...' Ispod opisa stajala je rečenica u zagradi koja je glasila: 'Ljudi, opustite se, to je samo nekoliko golih stražnjica'. No, čini se da javnost nije mogla ostati ravnodušna prema toj fotografiji, pa su u komentarima objasnili što im se to ne sviđa.

'Jeftino', glasio je jedan od komentara, dok je u drugom pisalo: 'Fuj, da nije to možda nečija pijana ideja? Mislim da bih odmah izašla iz kadra'. I dok su neki priznali da nisu dovoljno bliski ni s kime da bi imali hrabrosti učiniti takvo što, drugi su komentirali činjenicu da se jedna od djeveruša ipak nije odlučila pokazati guzu.

- Jadna ta djevojka koja stoji lijevo od mladenke. Očito joj nije bilo ugodno sudjelovati u ovakvoj 'šali', i s pravom, jer je ovo jednostavno čudno...- piše u jednom komentaru.

- Ja sam nevjerojatno sretna osoba. Volim svoje roditelje, sestru, budućeg supruga i svoje prijatelje. Moja obitelj uglavnom je zdrava, puna ljubavi i podrške. No, svejedno ne postoji nitko za koga bi učinila ovakvo što - rekla je jedna djevojka u komentarima.

Međutim, dok su neki stali u obranu djeveruša i ustrajali u tvrdnji da je to samo šaljiv čin koji nikome nije nanio nikakvu štetu, drugi su se takvima ubrzo suprotstavili.

- Ovo izgleda kao nešto što je bilo namijenjeno samo prijateljima, ali je greškom završilo na Facebooku - pretpostavlja jedan komentator.

Na kraju se u komentarima javio i jedan čovjek koji tvrdi da je imao vrlo slično iskustvo: 'Kada sam imao 17 godina otišao sam na vjenčanje od jednog prijatelja iz razreda koji je navršio 18 godina, pa su takvu sliku napravile djeveruše skupa s mladenkom', piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: