Nim je sveta indijska biljka koja pomaže kod mnogih tegoba, a i odličan je prirodni pesticid

Ulje nima je i jako dobar fungicid pa njime možete uništavati plijesan ili tretirati gljivice na koži. Lišće se upotrebljava za unutarnju primjenu, na primjer, kao čaj ili prah

<p>Ulje nima (neem) dobiva se prešanjem sjemenki istoimenog drveta kojega u Indija smatraju svetim, i to ne bez razloga. To je jedna od najpoznatijih biljaka u tim krajevima koju ljudi koriste za ublažavanje različitih tegoba već tisućama godina.</p><p>U Indiji ćete rijetko naići na kućanstvo koje nema nim u nekom obliku. To može osim ulja biti i sušeno lišće, cvijeće, sjeme, koru, grane te sok 'nerra' koji curi iz kore.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Blagodati jedenja češnjaka:</p><p>Lišće se upotrebljava za unutarnju primjenu, na primjer, kao čaj, a ublažava razne tegobe - probleme sa probavom, virusne bolesti, kašalj, infekcije urinarnog trakta, uklanja parazite iz tijela, ublažava stres, jača imunitet itd. Također, kada je vanjska upotreba u pitanju, pomaže kod ušiju u kosi, peruti, kod prištića i drugih kožnih bolesti, tjera komarce...</p><p>Jedna stvar po kojoj je ova biljka vrlo poznata je i to što je odličan prirodni pesticid.</p><p>Recept kako ga napraviti:</p><p>Tekućina za zaštitu biljaka od nametnika radi se tako da u bocu sa raspršivačem stavite litru tople vode, 10 ml ulja nima i nekoliko kapi deterdženta za pranje suđa (ako imate eko varijantu, to bi bilo najidealnije). Dobro promućkajte i posprejajte po biljkama. Imajte na umu da tekućinu treba potrošiti isti dan.</p><p>Također, trebate znati da ovaj pripravak ne djeluje na način da odmah ubije sve nametnike, već radi sporije, ulazi u njihova tijela i remeti im hormone, a time i životne cikluse, što uzrokuje da uginu u par dana nakon što pojedu posprejani dio biljke. Djeluje i na ličinke te na jajašca nametnika.</p><p>Savjet iskusnih vrtlara je tretirati biljke u vrtu ili na balkonu rano ujutro ili predvečer, kada počne padati mrak, kada u blizini nema pčela - tako će se sloj na biljkama osušiti i neće im naškoditi.</p><p>Ulje nima je i jako dobar fungicid pa njime možete uništavati i, na primjer, plijesan ili tretirati gljivice na koži, prenosi <a href="https://www.thespruce.com/using-neem-oil-as-an-organic-insecticide-2132579" target="_blank">The Spruce</a>.</p><p> </p>