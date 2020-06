Majčina dušica pomaže kod svih tegoba dišnih puteva, a od nje se priprema i ukusni ljetni sirup

<p><strong>Obilje majčine dušice možete iskoristiti za pripremu čajeva</strong>, kupki i tinktura, a ovu biljku još uvijek stignete i posaditi u vrt. Majčina dušica pomaže u pročišćavanju nosa tijekom prehlade, peludne groznice i astme. Utječe na bronhije tako što ih širi i sprečava razvoj bakterija. S velikim se uspjehom koristi kod kašlja, bronhitisa i hripavca.</p><p>Korisna je i protiv bolova u mišićima. Eterično ulje majčine dušice ima antiseptičko djelovanje pa se često preporučuje za liječenje manjih posjeklina i drugih ozljeda, osobito ugriza i uboda kukaca. Katkad se majčina dušica propisuje u liječenju desni i upale krajnika. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje ublažavaju stres</p><p>Čajevi od majčine dušice blagog su djelovanja pa se mogu propisivati i djeci, za razliku od eteričnog ulja ove biljke koje je vrlo snažno pa nije uvijek prikladno za najmlađe. U aromaterapiji se rabi protiv umora, depresije, slabe cirkulacije, glavobolje, mišićnih bolova i tegoba dišnih puteva.</p><p>Ova biljka se često upotrebljava kao sredstvo protiv grčeva u liječenju probavnih smetnji, kao što su oticanje, povraćanje, nadutost, usporena probava, grčevi u želucu i slabo izlučivanje žuči. Stoga ju je vrlo dobro rabiti kao začin teško probavljivoj hrani. Njezin botanički naziv Thymus serpyllum potječe od grčke riječi thymon, što znači “hrabrost”. Mnoge je tradicije povezuju s tom vrlinom. Rimski vojnici su se kupali u vodi s majčinom dušicom kako bi ojačali. Majčina dušica raste samoniklo u Sredozemlju, na suhim obroncima, a uzgaja se i u vrtu.</p><p><strong>Ljekoviti čaj </strong></p><p>Stavite dva grama osušene majčine dušice u šalicu kipuće vode. Pokrijte pa ostavite da odstoji oko pet minuta. Pijte tri šalice na dan protiv usporene probave, nesanice, povraćanja, čira i kašlja.</p><p><strong>Okrepljujuća kupka</strong><br/> Prelijemo 100 g majčine dušice litrom vruće vode, ostavimo da odstoji 10-15 minuta, a ocijeđenu tekućinu potom dodajemo kupelji u kadi. Umiruje grčeve bronhija i pomaže kod nečiste kože.</p><p><strong>Aromatični sirup</strong><br/> Potrebna vam je šaka svježe majčine dušice, 1,5 l vode, 1,5 kg šećera, sok 3 limete i 1/2 male vrećice limunske kiseline. Majčinu dušicu prelijte hladnom vodom i ostavite da stoji 24-48 sati. Tekućinu dobro procijedite kroz gazu, prelijte u lonac i dodajte šećer, iscijeđeni sok od 3 limete i limunsku kiselinu. Sirup zagrijte do vrenja i pustite ga da kuha još desetak minuta. Ulijte u tople, sterilizirane boce i odmah zatvorite. Pijte razrijeđeno vodom.</p><p><strong>Masažno ulje</strong></p><p><br/> Cvjetnim stabljikama ubranim po podnevnom suncu rastresito napunimo bocu i prelijemo s hladno prešanim maslinovim uljem tako da ono stoji za širinu dva prsta iznad cvjetova. Bocu ostavimo 14 dana na suncu ili u blizini drugog izvora topline. Ovo ulje je učinkovito kod oduzetosti, u slučaju moždanog udara, multiple skleroze, atrofije mišića, reumatizma i uganuća.</p><p><strong>Inhalacija</strong><br/> Šaku majčine dušice stavite u lonac s vrelom vodom, maknite s vatre i otklopite. Prekrijte glavu ručnikom, nagnite se nad lonac te udišite u slučaju kašlja, prehlade i gripe.</p><p><strong>Domaća tinktura</strong><br/> Cvatovima ubranim po podnevnom suncu rastresito napunimo bocu do grla, prelijemo s 38-40%-tnom rakijom i ostavimo 14 dana na suncu. Može se koristiti kod bolova i grčeva u želucu, kao i za masaže.</p><p><strong>Kolačići za imunitet </strong></p><p>Žličicu majčine dušicu u prahu pomiješajte s 3 žlice brašna i umijesite s toliko mlake vode da nastane čvrsto tijesto. Oblikujte kolačiće i pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 180°C od 10 do 12 minuta ili dok ne postanu zlatno-žute boje. Jedite još tople jedanput na dan.</p><p><strong>Sirup protiv kašlja</strong><br/> Svježe cvjetove i stabljike majčine dušice lagano ovlažite mokrim rukama. U staklenku stavite red bilja pa red šećera. Ostavite oko tri tjedna na suncu ili toplome mjestu. Pri cijeđenju cvjetova i stabljike koji su bili natopljeni šećerom isperite u malo vode, koju zatim dodajte u sirup. Stavite sirup na štednjak i zagrijavajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. Ne smije zakuhati, a treba i pripaziti da ne bude pregust. Gotovi sirup nalijte u staklene bočice. Uzimajte tri žlice na dan, najbolje prije obroka.</p>