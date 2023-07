'Nisam se seksao sa suprugom 30 godina, jedan dan samo mi je rekla - nema više intimnosti'

Muškarac koji je odlučio ostati anoniman požalio se kako i dalje osjeća seksualni naboj, no supruga ne želi s njim imati odnose već više od 30 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji seks savjeti

- Sve što želim je ponovno osjetiti njezinu blizinu, ali čini se da ona nikad nije zainteresirana. Zajedno smo 41 godinu. Ja imam 67, ona 65. Naš seksualni život je bio prilično solidan dok jednog dana nije objavila da je završila s intimnošću. Nikada nije dala nikakav pravi razlog za to, ali od tog dana činila je sve što je u njenoj moći da mi se ne približi - piše očajni muškarac.

Foto: Dreamstime_

Ističe da još voli suprugu, ali se bori s osjećajima odbačenosti i frustracije, piše The Sun.

- Počeo sam razmišljati o kupovini seks lutke. Mislio sam da će mi to možda ispuniti prazninu u životu, ali kad sam to spomenuo svojoj ženi, pogledala me s gnušanjem i rekla mi "Ne". Na gubitku sam. Sve što želim je ponovno osjetiti neku vrstu zadovoljstva, ali to se čini nemogućim - priznao je muškarac tražeći savjete čitatelja koji su mu ponudili ideje kako doskočiti problemu.

- Zdrav seksualni život ima ogromne prednosti za mentalno zdravlje pa je razumljivo da vas to nervira. Nađite hrabrosti da svojoj ženi objasnite kako se osjećate. Također bi vam moglo pomoći savjetovanje o seksu i vezi. Obratite se terapeutu - preporučio je netko, dok su drugi ponudili cijeli niz konkretnih prijedloga.

Foto: Dreamstime

Engleska kolumnistica i stručnjakinja za odnose svojedobno je ispričala kako je ponekad normalno da ljudi imaju probleme s intimnošću u braku te da lažu svi koji tvrde da i nakon 20 godina braka osjećaju istu strast kao na početku veze. Ponudila je pet savjeta kako oživjeti strast.

Savjeti za oživljavanje strasti i bolji seks

Detektirajte 'ubojice seksa'

Ne možete imati sjajan seks ako su vam međusobni odnosi u vezi loši i stalno se sukobljavate. Sjednite zajedno, porazgovarajte i identificirajte 'ubojice seksa' u vašoj vezi, a potom poradite na tome.

Foto: Dreamstime_

Imajte redovite seksualne odnose

Provjeravajte svaki mjesec što je bilo dobro u seksu, a što baš i ne pomaže. Razmislite kakve novitete biste mogli unijeti u vođenje ljubavi kako bi potaknuli strast. Pokušajte održavati redovite seksualne odnose, nekada će biti jako dobri, a ponekad osrednji, no sve je to normalno.

Prigrlite svoju 'prljavu' stranu

Nemojte strahovati od partnerove reakcije i vjerovati da vas želi vidjeti samo u čednom izdanju. Spomenite igrice ili poze koje biste željeli iskušati. Vrijeme je da se oboje maknete iz zona udobnosti i riskirate za više strasti u vezi.

Foto: Dreamstime

Nastavite se zabavljati

Nemojte vođenje ljubavi shvaćati previše ozbiljno, zabavljajte se. Neka se smijeh ori vašom spavaćom sobom kada tijekom seksa nešto krene po zlu. Budite razigrani.

Isprobajte seksualne igračke

Provjerite zajedno što se sve nudi na tržištu i izaberite nešto što bi vas moglo dodatno uzbuditi. Već i samo biranje seks igračaka će probuditi strast među vama.