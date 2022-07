Iskrene ispovijesti parova koji su pokušali živjeti bez seksa

Svaka peta osoba, u braku ili vezi, nije se seksala mjesec dana, a sve je više onih koji u braku žive kao cimeri.

Iako užurban stil života, stres, brige i problemi mogu biti neki od razloga zamiranja seksualne strane odnosa, znatno veći problem predstavlja emotivno i fizičko udaljavanje partnera koje rezultira smanjenjem privlačnosti, strasti i želje za supružnikom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovaj problem ne smije biti tabu

To je problem kojim se treba pozabaviti. Potrebno je reagirati u trenutku u kojem se događa, a ne godinama i mjesecima kasnije jer je šteta već nanesena.

Nisu problematične realne situacije u kojima je seks onemogućen, već su zabrinjavajuće one u kojima se seks planski izbjegava. U takvim situacijama može se javiti i sukob ega - kada strana koja ne želi seks ne razmišlja o osjećajima i potrebama svog partnera.

A ako ga drugi partner priželjkuje, brzo će mu se predbaciti da mu je stalo 'samo do seksa'. Seks je potpuno prirodna i normalna stvar, a učestalost upražnjavanja ovisi o samom odnosu.

Da su muškarci oni kojima uvijek ili većinom nedostaje seksa u braku je predrasuda, jer brojne studije pokazuju kako seks u jednakoj mjeri jedno drugom 'uskraćuju' pripadnici oba spola.

Nervoza i apstinencija

Kakav god bio - loš, fantastičan ili osrednji - seks je osnovna potreba ljudi, i ljubavi. I dok se neki lakše nose s apstinencijom, drugi mogu poludjeti bez njega te se ponašati neuobičajenije nego inače.

Više se govori o tome kako je muškarcima u trenucima apstinencije, dok se žene potpuno zanemaruje po tom pitanju. O njima pak nastaju teorije o histeriji i nervozi.

Stari Grci su za žene koje apstiniraju neko vrijeme govorili da pate od histerije, a 'histera' je latinski naziv za maternicu. Vjerovalo se da žene kroz seks dobivaju određeni impuls zadovoljstva koji onda putuje od maternice po cijelom organizmu, a ako istog nedostaje, u tom slučaju pate svi organi. Kao rezultat nastaje nervozna žena, koja svoje frustracije liječi na okolini.

Ovo je bila vladajuća teorija koja se još u prošlom stoljeću liječila vibratorima, a danas stručnjaci govore o tome što se doista događa u ženskom tijelu prilikom duljih faza apstinencije.

Biologija potreba

Kod žena u plodnoj fazi - od početka menstruacije do klimakterija - želja se za seksom pojačava i smanjuje sukladno danima menstrualnog ciklusa. Tijekom ovulacije potreba za seksom je najjača, a može se nešto i povećati u danima pred menstruaciju, a u to doba seksa kao najviše 'nedostaje'.

Općepoznato je da se seksom stimulira lučenje hormona sreće, no posljedice na ženu nisu ništa jače nego one na muškarce. Masturbacija kod žena možda je nekoć bila tabu, no brojna moderna istraživanja potvrđuju da se i one samozadovoljavaju, ponajviše u periodima apstinencije.

Dva para živjela su mjesec dana bez seksa

Često se kaže da u dobrom odnosu seks ima ulogu od samo 10 posto, dok u onom lošem ima 90 posto - što može biti neko od objašnjenja zašto neki ostaju u lošim vezama, ili pak prekidaju dobre ako je seks nezadovoljavajući.

Prosječan par u braku vodi ljubav u prosjeku jednom tjedno, no svaki dvadeseti u potpunosti se ne seksa.

Kako bi otkrili koliki utjecaj seks ima na njihov brak dva su se para upustila u eksperiment u kojem su mjesec dana proveli bez seksa, a rezultati su bili vrlo zanimljivi.

Ovo su njihove priče:

1. 'Izdržali smo'

Judy (37) i Chris (41) zajedno su sedam godina, od čega su pet u braku. Imaju sina od pet godina. Ona je poslovna asistentica u pravnoj firmi, a on slikar. U prosjeku vode ljubav dva puta tjedno.

Kad je Judy predložila ovaj eksperiment, Chris je bio poprilično nezadovoljan jer je seks važan dio njihovo odnosa. Već nakon tri dana je razmišljao koliko mu nedostaje.

- Osjećao sam se kao na dijeti na kojoj su mi zabranili slatko. To 'slatko' mi je odjednom postalo zabranjeno voće, što je jačalo žudnju - kaže Chris.

Kako je tjedan prolazio, njegova frustracija samo je jačala i do petog dana već je bio na rubu živaca. Najteže mu je bilo ujutro dok bi ustajao i ostavljao Judy u krevetu.

- Toliko sam ju želio u tom trenutku. I Judy je postala nervozna, no znao sam da će izdržati. Posebno je bila mrzovoljna svakim jutrom drugog tjedna - ističe on.

Činila mu se puno daljom. Seks je, kako kaže, bio način da se povežu i odjednom više nije znao kako da se približim supruzi.

- Nedostajala mi je, iako smo spavali jedan pokraj drugog. Shvatio sam da ne postoji nikakva zamjena za seks u odnosu - istaknuo je.

Planirali su odlazak na vikend u trećem tjednu i Chris se nadao kako će je potaknuti da prekine 'post'.

No ništa, nije pokleknula čak niti nakon nekoliko čaša vina.

- Osjećao sam se povrijeđeno, pitao sam se zašto joj je apstinencija padala toliko lakše nego meni... Ipak, barem mi je slala lijepe poruke tijekom dana i govorila mi lijepe stvari - dodao je.

Odbijanje ga je zaboljelo i to je jako utjecalo na njega.

- Bio sam tako sretan nakon što je prošlo mjesec dana, isto sam je jutro privukao sebi. Bilo je to najduljih mjesec dana u mom životu, no pozitivna strana ovog eksperimenta je da naš seksualni život više nikada neću uzimati zdravo za gotovo - kaže Chris.

- Kao zaposlenoj majci, život mi je užurban, no bez obzira na umor uvijek nađem vremena za seks. Strahovala sam može li mjesec dana bez seksa naštetiti našem braku - priča Judy.

Na početku drugog tjedna bila je svjesna da joj ne nedostaje seks, već osjećaj bliskosti sa suprugom.

- Užasavala me pomisao da se osjeća nevoljeno pa sam mu slala lijepe poruke i davala mu komplimente. Najviše me brinulo hoće li mu se svidjeti druge žene - kaže ona.

Iako je bila sigurna u njega, unutarnji glas stalno joj se javljao, pitala se kako ih gleda i što misli o drugim djevojkama. Također, počele su je živcirati male stvari, poput onih kada on ne bi pospremio suđe.

- Inače bi sve pospremio, mislim da je to bio njegov prosvjed zbog situacije - dodaje Judy.

Navečer joj je bilo teško ležati uz njega i samo se maziti.

- On me stalno navodio na seks uz riječi 'ne možeš kriviti muškarca ako pokuša'. Najveći izazov mi je bio zajednički vikend, no jasno sam mu dala do znanja da nema seksa - ističe ona.

Ipak, bio je jako nervozan nakon što je zaspala na kauču poslije par čaša vina.

- Čim je eksperiment završio, Chris nije čekao ni sekunde, a iako je seks trajao samo deset minuta, osjetila sam ogromno zadovoljstvo. Ono što sam shvatila je da se bez seksa osjećam manje voljeno i nesigurno i nastojat ću ga održati prioritetom u našem braku - ispričala je Judy.

2. 'Pokleknuli smo'

Natalie (30) i Nick (42) u braku su sedam godina. Nick ima troje djece iz prethodnog braka, a Natalie i on namjeravaju ići na tretman umjetne oplodnje. U prosjeku ljubav vode tri do četiri puta na tjedan.

Na početku eksperimenta Nicka je ulovila prehlada pa mu i nije bilo tako teško kako je očekivao. No prvi vikend mu je bio užasan.

- U nedjelju ujutro sam ustao i otišao u vrt nešto raditi. Usmjerio sam svoju frustraciju u izgradnju gajbe našem zecu, nabijajući čavle čekićem. U drugom tjednu počeli smo se otresati jedno na drugo, živcirale su nas i najmanje stvari. Ona je počela sve više prigovarati - priča Nick.

Pokušao se oraspoložiti uređujući dnevnu sobu, išao je raditi nešto što ga je Natalie prije molila da napravi. Prvo je bila oduševljena, no brzo je počela prigovarati zbog nereda.

U drugom tjednu oboje su bili ekstra osjetljivi.

- Gledanje moje žene kao moje ljubavnice prije me uvijek motiviralo da preskočim nesporazume među nama. No sada sam pucao. Nije mi se sviđalo što se događa između nas. Te noći smo se oboje probudili u krevetu, počeli se maziti i bilo je neizdrživo, dogodio se seks - kaže Nick, no već sljedećeg jutra probudila se ljuta na njega prigovorivši mu kako je iskoristio njezin trenutak slabosti.

Opet je otišao u vrt i ozbiljno razmišljao da izgradi nešto samo za sebe - 'mušku spilju'.

- Dva tjedna smo marširali kao vojnici, a bio sam oduševljen kad je nakon isteka mjeseca iskoristila svoje ženske čari i zavela me. Proveli smo jutro u krevetu da bi nadoknadili propušteno. Apstinencija me naučila koliko je bliskost važna u braku i sada se osjećamo još bliže - ističe Nick.

- Mi imamo aktivan seksualni život, takav da smo slomili tri okvira kreveta i morali pojačati jedan otkako smo skupa. Znam da rad na bebi za mnoge parove može biti frustrirajući, no nama neuspjesi nisu ugasili libido - priča NataIie.

I jedan i drugi spremno prihvaćaju inicijativu za seks te se nikad ne odbijaju pa je mjesec bez seksa za njih predstavljao pravi izazov.

- Prvih par dana nisam osjećala posljedice, no peti dan morala sam izaći s prijateljicama na koktele kako bih se ispuhala. Nick je provodio užasno puno vremena u vrtu... - priča ona.

Začuđujuća stvar s apstinencijom je da je ona uzrokovala i probleme sa spavanjem, jer im je seks uvijek bio jedan od načina opuštanja.

- Dva tjedna nakon eksperimenta Nick je krenuo u akciju usred noći i osjećala sam se bespomoćno, naprosto nisam mogla odbiti. Bilo je strastveno i odlično, no sljedeće sam jutro bila jako ljuta na njega i na sebe. Zar smo tako slabi karakteri da ne možemo izdržati mjesec dana bez seksa - pitala se Natalie.

Željela je dokazati da je njihova veza puno više od same fizičke želje.

- Bila sam odlučna u tome da izdržimo, no zbog nedostatka intimnosti sam se osjećala užasno usamljeno. U suzama sam to ispričala Nicku i obećao je kako će me grliti i ljubiti, bez da to vodi ičemu drugom. Zbog ove faze počeli smo više flertovati i smijati se kako nismo godinama. Osjećala sam se kao da se više bavimo našim odnosom. Jutro nakon što je izazov završio, osjećala sam se uzbuđeno. Bilo je prekrasno - istaknula je.

Najčitaniji članci