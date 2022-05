Nisam siguran je li djevojka iskrena, sumnjam da me vara...

Poštovani Mevludine,

je li djevojka s kojom se trenutno viđam iskrena prema meni. Nisam siguran što osjeća iako mi govori da me voli. Meni se čini da me vara, stalno se oko nečeg izgovara.

šifra: samo istina

Odgovor:

Analizirao sam vaše fotografije i vidim da ste vi gospon vrlo elokventni, otvoreni i inteligentni te blage naravi. Ne predajte se lako i uporni ste, a imali ste dugu vezu u kojoj je nažalost došlo do obostranog razočarenja, ostali ste povrijeđeni. Ušli ste, možda i prebrzo, u novu vezu i sad ste prekinuli. Moram vam reći da su vaše sumnje opravdane, odnosno ona nije iskrena prema vama. Stalno nudi neke izgovore: izvanredni sastanci, obveze, bolest, posao... No sve su to lažni izgovori, ona ima drugu vezu i avanturu. Spetljala se s vrlo problematičnom osobom, čak mu je i kredit digla. On je iskorištava i sklon je mnogim porocima. Iako je ona svjesna svega toga, ipak ga ne želi da napustiti.

Dragi gospodine, ovo nije žena za vas. Ona se ne želi smiriti, vrlo je nezadovoljna i komplicirana ako nema drame u njenom životu, a to vama u ovom trenutku nije potrebno, bez obzira što osjećali. Ne dozvolite da vas laže. Vi ćete vrlo brzo sve saznati, a ovaj prekid ne smatrajte kao da se nešto loše dogodilo, nego da ste se spasili od jedne manipulatorice i negativne osobe. Uskoro ćete sve saznati i shvatiti u što ste se upustili te na kraju i zahvaliti bogu što niste dublje ušli u priču. Vidim vam promjenu na poslu u idućoj godini, ići ćete na bolju funkciju te vidim novu vezu.

No prije nego što osjetite novu zaljubljenost i pravu ljubav, malo i razmislite što želite i nudite drugoj strani. Djevojku ćete upoznati na putu, vjerojatno poslovnom. Ljubav će odmah planuti, a poslije vas čeka brak i dvoje djece. Ona će biti vaša idealna družica, perfekcionistkinja vedrog i veselog duha. Imat ćete obitelj koju toliko priželjkujete te biti sretni i zadovoljni. Zdravlje vam je dobro. Javite se telefonski za tri mjeseca. Sretno.

