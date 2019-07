Ništa prije braka: Plahtom se dokazivala nevinost mladenke

Djevojku su od njezine prve menstruacije u Bilogori i Podravini pomno nadzirali. Pazile su je mama, baka i druge starije žene u obitelji. Radilo se sve kako bi se spriječila neželjena trudnoća prije braka. Osobito su je nadzirali kad su se u selu obavljali zajednički poslovi poput okapanja kukuruza, žetve, berbe i drugih raznih poljoprivrednih i društvenih zbivanja.

Djevojka do braka nikamo nije smjela ići sama. Takav nadzor trajao je do trenutka kada je uvedena s mužem u komoru u kojoj bi proveli prvu bračnu noć. U komoru ih je uvodila krsna ili vjenčana kuma. Mladoženja bi uz kuminu pomoć mladenki skinuo svadbeni vijenac, te bi im ona raspremila ležaj i potom izašla.

Foto: Ispred zatvorenih vrata komore stajale su dvije babice koje su čuvale komoru. U prostorijama u kojima se održavala svadba moralo se sve utišati kako bi iz komore mogli čuti vrisak mladenke.

Nakon toga obje čuvarice bi ustale sa svojih stolaca i počele bi plesati. Tada bi mladoženja izveo svoju mladu iz komore te bi svadba trajala do jutra. Ulogu uvođenja u komoru oko 1850. godine preuzeli su dudaši, koji su bili glazbeni dio svadbe. Kada bi pao mrak dudaš bi pozvao mladence u komoru.

S mladoženjom skida svadbeni vijenac, pomaže im skinuti gornju odjeću, a na posteljinu rasprostre čistu bijelu plahtu. Preko nje bi poredao crvene i bijele vrpce na koje je polegnuo mladence. Tad ih je omotao tim vrpcama ugasio svijeću i izašao među svatove. Svatovi bi se nastavili veseliti do jutra, a s prvim zrakama sunca dudaš bi pokucao na vrata komore i uzviknuo: 'Dižite se lijeni, dan je bijeli!' Ušao bi u sobu kada bi mladenci viknuli da su obučeni, te bi skinuo plahtu. S mladencima i plahtom izašao bi među svatove. Plahtu bi okačili van, na glavna ulazna vrata kako bi svi vidjeli da je mlada nevina.

Tad su se mladenci jako pazili od neželjenih trudnoća jer nisu željeli imanje dijeliti u puno malih dijelova. Tako i za vrijeme prve bračne noći, iako to mnogi nisu željeli priznati, je bilo poželjno paziti se od trudnoće na sve moguće načine. Mladenka je morala zamoliti supruga da ju 'čuva', a ako je on odbio sama se u kritičnom trenutku morala izmaknuti i pri tome držati u ruci privjesak koji je imala oko vrata.

Foto: Photo by Štefan Štefančik on Unsplash U privjesku je bila vradžbina. Mladenke su u njemu držale kost od crnog mačka, komadić zuba od bika i slično. Nakon Prvog svjetskog rata počela se pridavati pozornost na izgled tek rođenog djeteta. Dijete je moralo ličiti na oca, a ako bi se dogodilo da je dijete došlo na svijet prije ili poslije onoga što je on izračunao raskinuo bi čitav brak. Zbog toga su rodilje često znale naručiti susjedu da u vrijeme posjeta novorođenčetu glasno pred ocem govore kako je dijete isti otac.

Nakon osam dana rodbina majke došla je obići novorođenče. Obavezno su donosili boce vina, pečene kokoši i bijele pogače. Sve je to bilo lijepo zapakirano u košaru i prekriveno bijelom krpom kako znatiželjnici ne bi zagledali što je spremljeno u košari. Ako se kojim slučajem dogodilo da dijete ne liči na oca već na susjeda tada se u selu piljevinom ili guščjim perjem posipala staza od doma majke djeteta pa do osumnjičenog za kojeg se smatra da je pravi otac.

Takve usporedbe su se radile za svako dijete rođeno u kući. Ako se rodio dječak, na štagalj bi se napisalo 'gusak', a ako se rodila djevojčica, napisalo bi se 'patak'. Po cijelom dvorištu, a posebice na ulazu u kuću posulo bi se perje kako bi vile Suđenice lakše došle na bijelom i čistom u posjet bebi da joj odrede sudbinu.