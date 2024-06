Nita je u Oranž klubu: Kupone ću potrošiti na svoje prijatelje

Najviše čitam teme iz lifestylea. Ima puno korisnih članaka, posebice kad je riječ o nekim trikovima za kuću, a zna se pronaći i dobrih savjeta oko održavanja garderobe, govori nam Nita Aliti (30), digitalna pretplatnica 24sata, koja je odnedavno i članica 24 Oranž kluba.

Svaki dan "škicne" i svježe vijesti, odnosno ono najaktualnije što se zbiva, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

- Volim pratiti što se događa u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ljubiteljica sam sporta i strastvena navijačica Dinama pa pratim i te rubrike. Uglavnom, svašta se pronađe, a na 24sata uvijek ima nešto zanimljivo pročitati. Bilo da želite ozbiljne teme ili jednostavno se opustiti uz neke laganije teme i priče - govori nam mlada voditeljica računovodstva u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi.

Kod Oranža je, priznaje, izrazito vesele popusti.

- Jedva čekam pozvati prijatelje kod mene doma i naručiti neku hranu. Dogovaramo večeru, a uz ove kupone to ću moći lakše organizirati - govori nam Nita.

