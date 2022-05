Nitko ne želi živjeti u braku bez seksa - ovih 10 znakova ukazuje da će se to i vama dogoditi

Ako se jako rijetko seksate, čak i toliko da se ne sjećate kada je to zadnji put bilo, za to postoji jako dobar razlog kojeg vjerojatno niste primjećivali ili jeste, ali ste ga odlučili zanemariti. Nakon što prestanete imati seks dulje od godinu dana, gotovo uvijek situacija ostane takva, osim ako se jedno od vas ne uhvati u koštac s problemom. Prije svega, Tracey Cox, seksualna terapeutkinja i autorica brojnih knjiga, savjetuje da obratite pažnju na nekoliko alarmantnih znakova i riješite to odmah kako ne biste zapeli u braku bez seksa.

1. Nikad vam nije bilo ugodno razgovarati o seksu

Parovi koji seksualno napreduju su oni koji otvoreno govore o seksu. Gotovo svi seksualni problemi mogu se riješiti ako ste u mogućnosti razgovarati o tome sa svojim partnerom. Čak i manji seksualni problem može uništiti vaš seksualni život ako o tome ne možete razgovarati.

Ako nikada niste vodili otvoreni razgovor o tome što vam se sviđa, a što ne, nećete daleko dogurati.

Dobra komunikacija neophodna je za zdrav seksualni život i zdrav odnos.

Nikad nije kasno naučiti kako razgovarati o seksu. Da, na prvu to može izgledati zastrašujuće, ako niste navikli na to. Ali nakon što prođete tih prvih nekoliko neugodnih minuta, većina parova shvati da je mnogo lakše nego što su mislili. Nakon toga osjećat ćete se lakše i opuštenije.

Pokušajte razgovor započeti ovako: 'Volim te i želim da budemo što duže sretni jer smo u ovome zajedno zauvijek. Možemo li popričati o nečemu? Želim s tobom razgovarati o našem seksualnom životu. Nikad prije zapravo nismo razgovarali o seksu i mislim da bi to bilo dobro za nas. Je li to nešto o čemu sada možemo razgovarati?'

2. Ne pokušavate izgledati privlačno jedno drugome

Privlačnost je neophodna ako želite seks održavati dugoročno. Svi bismo voljeli misliti da je važno ono što se događa iznutra, ali fizička privlačnost također igra veliku ulogu u seksu.

Ljubav odgovara na inteligenciju, humor i karakterne osobine, ali seks je fizički. Požuda je pod snažnim utjecajem onoga što vidimo, ona je instinktivna. Ne možemo kontrolirati ono što smatramo seksi i privlačnim, a što ne.

Ako uložite malo energije i truda da izgledate najbolje što možete, to vašem partneru šalje poruku da ste otvoreni za seks. Također, može vam pomoći u pokretanju vlastitog libida. Daleko je veća vjerojatnost da ćemo htjeti seks ako mislimo da izgledamo seksi.

3. Vaša djeca dobivaju svu vašu naklonost i pažnju

Istina, bebama se prvih šest mjeseci zaista treba posvetiti, a seks tada s pravom zauzima drugo ili treće mjesto. Ali ako vaše dijete godinama nakon toga još uvijek spava u vašem krevetu, a tata na prvom slobodnom krevetu u drugoj sobi ili u dnevnom boravku, tada postoji problem.

Mnogi roditelji svu svoju energiju i vrijeme prebacuje na djecu kada postanu roditelji. S druge strane, vrlo je bitno tada ne zanemariti partnera ​​kako bi strasti održali živim.

Sretna djeca imaju sretne roditelje, a sretni roditelji trebaju redoviti seks kako bi ostali sretni. Zato barem jednom tjedno ili preko slobodnog vikenda otiđite navečer na spoj. Mnoge studije dokazuju da su parovi koji idu na spojeve sretniji i češće se seksaju od onih koji ne idu.

4. Skrećete pogled ako se seks dogodi na filmu

Mnogi parovi smatraju da su scene seksa u filmovima ili na TV-u inspirativne i uzbuđujuće. Ako, umjesto toga, oboje izbjegavate kontakt očima i izbjegavate gledati u ekran to bi moglo značiti da vam je međusobno neugodno.

Ako dugo niste imali seks i ako netko od vas nije zainteresiran za nastavak seksa, pokušavat će izbjeći razgovor o tome pod svaku cijenu.

Pronađite hrabrosti i krenite u razgovor. Iskoristite scenu seksa koju vidite na TV-u i bacite udicu. Pokušajte im reći: 'Gle, oni se baš zabavljaju! Mislim da smo ja i ti zaboravili kako zabava izgleda. Nedostaje mi naš seks. Pitam se zašto ga više nemamo? Trebali bismo razgovarati o tome.'

5. Odlazite u krevet u različito vrijeme kako biste izbjegli seks

Biti u istom krevetu, budan, u isto vrijeme s vašim partnerom, znači da postoji prilika za seks. Ako izbjegavate ići u krevet u isto vrijeme kada i vaš partner, time smanjujete tu šansu.

Ovo je klasična taktika izbjegavanja seksa.

Još jedan uobičajeni scenarij za parove koji izbjegavaju seks: jedan odlazi u krevet, drugi odlazi u radnu sobu kako bi obavio neki 'posao'.

Postavite si pitanja. Zašto izbjegavamo seks? Što mene u seksu odbija? Što bismo mogli učiniti da bude bolje? Kada odgovorite sami sebi na pitanja vrijeme je za razgovor o seksu.

6. Niste privrženi jedno drugom

Kada prestanete imati seks, prestajete biti privrženi i izvan kreveta, iz straha da bi bilo kakva intimnost mogla dovesti do seksa. Ovo ne znači samo smrtnu kaznu za vaš seksualni život, već će uništiti i vašu vezu. Zbog toga morate što prije razgovarati.

Ponekad, pogotovo ako ste zajedno godinama i seksu je prirodno došao kraj, oboje se s veseljem pozdravite od njega. To znači da se oboje možete opustiti, ljubav se nastavlja i ne pati samo zato što vam je libido pao.

Ako nemate seks, trebali biste se više dodirivati izvan spavaće sobe. Držite se za ruke, grlite, ljubite i slično.

7. Sve rjeđe se seksate i ne želite to priznati

Svaki par prolazi kroz periode kada ima puno seksa i periode kada ne. To je sasvim normalno, a seks je često prva stvar koja pati jer obično čekamo da budemo dobro raspoloženi za njega. Stres, traumatski događaj, rođenje djeteta, bolest – sve to utječe na učestalost spolnih odnosa.

Parovi sa zdravim seksualnim životom pričaju o tome da ga nemaju. Uvjeravaju jedni druge da je to privremena greška i da će uskoro nastaviti sa seksom. Jedno drugome jasno daju do znanja da im to nedostaje.

Ako se netko od vas ne želi seksati, izbjegavat će čak i priznati da je seks prestao. Pretvaranje da je sve normalno, iako nije, može značiti da idete prema braku bez seksa.

Postoji li dobar razlog zašto je seks prestao? Ako postoji, priznajte to. Recite: 'Tako mi je žao što trenutno nisam raspoložena za seks. Stvarno sam zabrinuta za djecu/novac/posao, ali sam sigurna da ću se uskoro osjećati bolje. Mogu li nešto učiniti u međuvremenu?’.

8. Više govorite 'ne' nego 'da'

Ako jedan od vas započinje seks, a drugi govori 'ne' češće nego što govori 'da', imate problem. Sve bi to moglo biti dio prirodnog pada učestalosti seksa koji se događa svim parovima koji su dugo u vezi.

Postoji li očit razlog? Trauma, bolest, životni događaj koji bi mogao objasniti nedostatak želje? Ako ne znate koji je razlog, budite na oprezu: možda svoje potrebe zadovoljavaju negdje drugdje. Obavezno morate voditi razgovor o tome.

9. Vaš libido je jednostavno nestao

Mnogo je razloga zašto naš libido s godinama jednostavno nestaje. Možda ste cijeli život imali loš seks i konačno ste podvukli crtu. Možda se nikada niste znali uzbuditi i odustali ste od pokušaja. Možda vam je dosadio seks s istom osobom. Možda imate probleme sa slikom tijela, depresiju, probleme u vezi, zdravstvene probleme i slično.

Rezultat je isti, bez obzira na razlog. Seksualni nagon je ono što nam daje poticaj da imamo seks.

Nizak libido može se oživjeti i jedan od najboljih načina je jednostavno ponovno se početi seksati. Kada parovi imaju seks nakon dugo vremena, obično se podsjete koliko dobar seks može biti. Samozadovoljavanje je još jedan učinkovit način za dizanje libida.

10. Zašto seksualna privlačnost nestaje u dugotrajnim vezama?

Velik udio ljudi u dugotrajnim vezama očajnički voli svoje partnere, ali nisu zainteresirani za seks s njima – i nemaju pojma zašto. Sumorna stvarnost je da nismo programirani za strastveni dugotrajni seks.

Hormoni seksa i ljubavi bore se u našem mozgu, umjesto da sretno dijele prostor. Nitko ne želi birati između sjajnog seksa ili sjajne veze, ali to se uglavnom svodi samo na to.

Vrlo malo ljudi bira seks ispred ljubavi, piše The Sun.



