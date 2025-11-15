Obavijesti

Galerija

Komentari 0
REVIZIJA RUTINE

Njega kože: Dermatolozi nikad ne bi radili ovih sedam stvari

Teško je pronaći točne i korisne savjete za njegu kože jer reklamira se beskonačno mnogo proizvoda, a svi tvrde da mogu učiniti čuda. Međutim, postoji nekoliko važnih pravila oko kojih se dermatolozi mogu složiti
Thinkstock
Svačija rutina njege kože je jedinstvena jer svačija koža je drugačija. Dobro razmislite prije nego poslušate svaki savjet s TikToka... Evo najvećih grešaka prema mišljenju sručnjaka. | Foto: Thinkstock
1/9
Svačija rutina njege kože je jedinstvena jer svačija koža je drugačija. Dobro razmislite prije nego poslušate svaki savjet s TikToka... Evo najvećih grešaka prema mišljenju sručnjaka. | Foto: Thinkstock
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025