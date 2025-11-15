Njega kože: Dermatolozi nikad ne bi radili ovih sedam stvari

Teško je pronaći točne i korisne savjete za njegu kože jer reklamira se beskonačno mnogo proizvoda, a svi tvrde da mogu učiniti čuda. Međutim, postoji nekoliko važnih pravila oko kojih se dermatolozi mogu složiti
NE PRETJERUJTE - Preskočite velike rutine.Do sada ste vjerojatno vidjeli savjete na društvenim mrežama o višestupanjskim rutinama njege kože, ali dermatolozi nisu ljubitelji nanošenja što više proizvoda. Dr. Cindy Wassef, izvanredna profesorica u Rutgers Centru za dermatologiju kaže kako previše proizvoda može uzrokovati iritaciju i izbijanje akni. S toliko slojeva, također nije jasno koliko se kasnije nanijetih slojeva uopće apsorbira. Dva do tri su savim dovoljno, savjetuje.
UVIJEK SPF - To je najvažniji dio slagalice, kaže dr. Wassef. Ističe kako nikada ne bi potrošila hrpu novca na njegu kože i preskočila kremu za sunčanje. Izloženost suncu povećava rizik od razvoja sunčanih pjega, finih linija, bora, velikih pora i proširenih krvnih žila, ističe te dodaje da kad bi morala odabrati samo jedan proizvod, to bi bila krema s SPF-om.
NE ANTIBIOTSKIM KREMAMA - Možda se čini kao dobra ideja ako imate posjekotinu ili ogrebotinu, ali proizvodi koji sadrže antibiotik neomicin su jedno veliko - ne, kaže dr. Ife J. Rodney, osnivačica tvrtke Eternal Dermatology + Aesthetics i osnivačica tvrtke za njegu kose BLCK. Poznat je po tome što uzrokuje kontaktni dermatitis, koža može postati crvena i upaljena te pogoršati stvari.
NE DIRAJTE PRIŠTIĆE - To uzrokuje traumu i upalu okolne kože, kaže dr. Rodney, te može uzrokovati crvenilo, oticanje i tamne mrlje. Savjetuje korištenje medicinskih flastera za prištiće ili korištenje malo proizvoda koji sadrži 5 posto benzoil peroksida da djeluje nekoliko sati.
NE UVODITE VIŠE PROIZVODA - Dr. Rodney ističe da se istovremeno isprobava samo jedan novi proizvod. Ako ih je više, ne znate koji proizvod koristi vašoj koži. S druge strane, ako imate reakciju, nećete znati koji je proizvod uzrok problema. Zato treba započeti s jednim proizvodom i pričekati nekoliko tjedana prije nego što isproba drugi.
PRESKOČITE GEL MANIKURU - Iako gel lak izgleda sjajno i može trajati dulje od običnog laka za nokte, on zaista može uništiti zdravlje noktiju, kaže dr. Massick. Od kontaktnih alergija na sastojke laka, do sušenja UV ili LED lampama, pa sve do oštećenja nokatnih ploča prilikom uklanjanja, gel manikura je skup način uništavanja noktiju.
NJEŽNO S KOŽOM! - Nemojte koristiti abrazivne alate ili proizvode za njegu kože. Dr. Massick kaže da izbjegava abrazivne pilinge za lice i krute četke jer su neki jednostavno pregrubi za vašu kožu. Važno je ukloniti šminku na kraju dana, ali abrazivni pilinzgi za lice mogu biti pregrubi, a pogotovo sko znamo da će nježno sredstvo za čišćenje obaviti posao.
