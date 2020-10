Napisali su da 'otkako je svijet u utrci za pronalaskom pouzdanog cjepiva protiv Covida-19, neo\u010dekivane po\u0161asti 21. stolje\u0107a koja je odnijela vi\u0161e od milijun \u017eivota, znanstvenici s njema\u010dkog Instituta Max-Planck u Potsdamu istra\u017euju kako\u00a0oboljele lije\u010diti od korona virusa i to uz pomo\u0107 jedne obi\u010dne ljekovite biljke \u2013 slatkog pelina'.

Stručnjaci ne mogu vjerovati: 'Biljka iz Hercegovine pomaže u liječenju korona virusa!'

Meni, kao imunofarmakologu, to je još lakše shvatiti, vidi se da svi lijekovi koji djeluju na uzročnika malarije djeluju uspješno i na Covid-19, rekao je imunolog iz BiH, prof. dr. Jasenko Karamehić

<p>Kada se u Hercegovini prije nekoliko godina masovno počelo saditi smilje, koje je također ljekovita biljka, ja sam htio učiniti nešto drukčije. Čitao sam da se u kineskoj tradiciji posebno cijenio pelin u liječenju kancerogenih oboljenja i godinama istražujem kako postići najbolju kvalitetu u najboljim uvjetima uzgajanja ove specifične biljke. I tako je počela moja avantura s organskim uzgajanjem slatkog pelina - rekao je <strong>Petar Mihić</strong> iz Ljubinja, kojega vijest da ta biljka pomaže u liječenju korone nije iznenadila, za <a href="https://www.dw.com/hr/lijek-protiv-korone-raste-u-hercegovini/a-55166894" target="_blank">Deutsche Welle</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>On godinama jedini u BiH uzgaja slatki pelin temeljen na bio uzgoju. Kaže kako se ova biljka desetljećima koristila kao lijek protiv malarije, a u BiH raste i kao samonikla biljka.</p><p>Radi se o slatkom pelinu (Artemisia annua), biljci čija se ljekovitost u narodu poznaje od davnina, za kojeg su znanstvenici s njemačkog Instituta Max-Planck u Potsdamu utvrdili da pomaže u liječenju korona virusa. Raste u Hercegovini, a njihovo otkriće prenio je Deutsche Welle. </p><p>Napisali su da 'otkako je svijet u utrci za pronalaskom pouzdanog cjepiva protiv Covida-19, neočekivane pošasti 21. stoljeća koja je odnijela više od milijun života, znanstvenici s njemačkog Instituta Max-Planck u Potsdamu istražuju kako oboljele liječiti od korona virusa i to uz pomoć jedne obične ljekovite biljke – slatkog pelina'.</p><p>- U habitusu je naroda koji žive na području Hercegovine traženje lijeka u pripravcima biljnog podrijetla kojima je Hercegovina jako bogata. Upoznata sam s činjenicom da su ljudi s ovih prostora ispijali čaj od slatkog pelina te prijavljivali pozitivne učinke u svim fazama infekcije Covid-19. Smatram da bi bilo jako korisno provesti dodatne kliničke prospektivne studije po ovom pitanju - kazala je epidemiologinja dr. med. spec <strong>Andrea Jurić</strong>.</p><p>S njom se slaže i jedan od vodećih internista imunologa u BiH, prof. dr. <strong>Jasenko Karamehić</strong>. Po njemu sve to ima smisla te i on napominje kako se dio biljke slatkog pelina u Aziji koristi u liječenju malarije godinama i tamošnje stanovništvo je, također, dobro upoznato sa koristima njezinih ljekovitih svojstava. </p><p>- I tu je ta poveznica. Meni, kao imunofarmakologu, to je još lakše shvatiti i vidi se da svi lijekovi koji djeluju na uzročnika malarije djeluju uspješno i na Covid-19. Da se razumijemo, nije to specifični lijek, ali jest specifično nespecifičan, što znači ima određen učinak - pojasnio je.</p><p>- Trebamo uzeti najbolje cjepivo. Najučinkovitije, s najmanje neželjenih posljedice i bez prefiksa rusko, kinesko, američko, britansko, tursko itd. Što se mene osobno tiče, a radio sam diljem svijeta, najviše nade polažem u britansko cjepivo s Oxforda. To je europsko cjepivo, ispitano dominantno na Europljanima koji zemljopisno žive 'pod istim krovom', vrlo sličnom klimom i ono bi nam najbolje odgovaralo - naglasio je.</p><h2>Capak: 'Takvih napisa će biti, ali...'</h2><p>Ravnatelj HZJZ-a smatra kako će 'takvih napisa biti' te upozorava kako su neki ozbiljni lijekovi bili proglašeni učinkovitima za liječenje Covida-19. </p><p>- Na primjer, klorokin i neki antivirusni lijekovi. Kasnije se to u znanstvenim istraživanjima i kliničkim praćenjem ishoda takvih liječenja pokazalo da nema nikakve veze. U jednom trenutku je klorokin potpuno nestao iz svih apoteka u Europi - pojasnio je Krunoslav Capak, a prenio<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3900142/pomaze-li-slatki-pelin-u-lijecenju-korone-i-neki-ozbiljni-lijekovi-su-ranije-proglaseni-ucinkovitima-ali/" target="_blank"> RTL</a>.</p><p>Dodao je da će se u vremenima pred nama govoriti o tome kako neki biljni pripravci mogu biti dobri kod liječenja korona virusa, ali treba se voditi znanstvenim istraživanjima. </p><p>- No, mi se u medicinskoj struci prije svega vodimo znanstvenim istraživanjima i kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih postupaka i tek kada je nešto dokazano korisno, onda govorimo o tome - naglasio je Capak.</p>