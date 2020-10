Testove dostavljaju biciklom na kućni prag, Austrijanci za djecu uvode i korona test lizalicama

Bečka znanstvenica Manuela Födinger koja je izumila test grgljanjem razvila je i novi test na koronu preko lizalica što će olakšati testiranje kod djece, a taj test uvode kroz par tjedana

<p>Osim hrane, stanovnicima austrijskih urbanih sredina sada se biciklom može dostaviti i korona test. Vođeni naglim porastom zaraženih koji je od dnevnog prosjeka između 600 i 800 krajem tjedna prerastao u više od 1000 Austrijanci su smislili jedinstven pristup testiranju. Naime, gotova polovica oboljelih je iz Beča, a broj novozaraženih u posljednja 24 sata se spustio na 242 uz dvoje preminulih.</p><p>Prespori testovi, predugo čekanje na rezultate, premalo medicinskog osoblja, samo su neke od kritika s kojima se susreo glavni grad Austrije. Zbog toga će Bečanima biciklom ili e-mopedom 200 kurira s 80 vozila dnevno dostaviti oko 1000 testova. Sve je nastalo u suradnji s logističkom službom Veloce nakon što su gradske službe raspisale javni natječaj.</p><p>Za ovaj test nije potrebno medicinsko osoblje a dostavljači korona testa na grgljanje opremljeni su rukavicama, zaštitnim maskama te naočalama kao osnovnim dijelom opreme.</p><p>Test se obavlja s distance od minimalno metar i pol. Zdravstvena knjižica se stavi na pod i dostavljači ju fotografiraju. Posjećeni također dobivaju upute kako postupati što uključuje nošenje maske te otvorene prozore. Bočica s tekućinom grglja se 30 do 60 sekundi, pomoću slamčice se ispljune u epruvetu koja se dostavljaču vraća u zaštićenoj vrećici. Nakon toga je dostavljena u labaratorij na analizu. </p><p>- S testnim početkom (soft start) smo počeli 22 rujna i do sada napravili 2500 testova. Cilj je bio da test i rezultat dostavimo brzo i besplatno za osobe koje su kod kuće i imaju simptome. Do sada smo test grgljanjem isprobali u školama, vrtićima te na povratnicima s odmora. Ta vrsta testa je bila idealna jer osoblje, u ovom slučaju kuriri ne trebaju imati nikakvo medicinsko zvanje. Za uzimanje briseva su bili potrebni doktori, sanitet, a sada ovaj test može napraviti bilo tko uz kratku obuku. Uz 30 auta Crvenog križa u Beču je na raspolaganju 80 bicikala i e-mopeda, a cilj ih je imati 200 – rekao je za 24sata Mario Dujaković, glasnogovornik vijećnika <strong>Petera Hackera</strong> koji je u upravi Beča zadužen za pitanje socijalne skrbi, zdravstva i sporta.</p><p>Dujaković je naglasio kako su im automobili još potrebni zbog dijela oboljelih. Među njima su djeca, no kako je njima uzimanje brisa jako neugodno, za nekoliko tjedana će početi koristiti lizalice za testiranje. Iza ovog izuma također stoji bečka znanstvenica <strong>Manuela Födinger</strong> koja je izumila test grgljanjem.</p><p>Kako bi rasteretili zdravstveni sustav tijekom nadolazeće zime Austrija sada nudi besplatno cijepljenje protiv gripe. Naručeno je 1.25 milijuna doza cjepiva protiv gripe što je 60 posto više nego prošle godine. </p>