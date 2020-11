Njezin orgazam: 6 nevjerojatnih činjenica koje većina ne zna...

Jeste li znali da i žene mogu doživjeti 'mokre snove' ili da oko 95% žena obično orgazam doživi s lakoćom tek dok masturbiraju ? Evo što još možda ne znate

<p>Orgazmi su zadovoljstvo svakog seksa. Evo nekoliko manje poznatih znanstvenih činjenica o orgazmima.</p><h2>Ženama nije teže postići orgazam</h2><p>Mnoge žene orgazam opisuju kao nešto tajanstveno, neuhvatljivo, pa čak i rijetko unatoč činjenici da oko 95% žena obično doživi orgazam s lakoćom dok masturbiraju. Žene se češće žale da ne mogu doživjeti orgazam nego muškarci. Međutim, biologija ovdje nije problem. Radi se o kulturnim normama i nedostatku informacija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (činjenice o seksu):</p><p>Povijesno gledano, kulture širom svijeta su seks isključivo povezivale oko muškog užitka, zbog čega danas još uvijek povezujemo riječ 'seks' isključivo s penetracijom. To je također razlog zašto je tijekom prošlog stoljeća bilo tisuće studija o seksualnom zadovoljstvu i disfunkciji muškaraca, ali vrlo malo o ženskom seksualnom zadovoljstvu i disfunkciji. </p><h2>Učenje o orgazmu povećava vjerojatnost da će ih žene i doživjeti</h2><p>Najnovije istraživanje objavljeno u časopisu 'Sex Education' proučavalo je žene prije i nakon predavanja o seksu. Pola njih je slušalo opći tečaj o ljudskoj seksualnosti iz antropološke perspektive, dok su druge pohađale tečaj koji je posebno govorio o orgazmu. One koje su slušale tečaj o orgazmu su kasnije izvjestile da su imale bolje orgazme.</p><h2>Žene doživljavaju orgazam i u snu</h2><p>Znamo da muškarci ponekad mogu doživjeti 'mokre snove', pri čemu se misli na orgazam u snu. Ali, 1953. godine, istraživač Alfred Kinsey, otkrio je i da je 37% žena doživjelo orgazam u snu do 45 godine, a nedavna istraživanja pokazuju da žene imaju sve više i više seksualnih snova.</p><h2>Nisu svi orgazmi seksualne prirode</h2><p>Ljudi su izvijestili da doživljavaju orgazam i na neke uobičajene neseksualne situacije i iskustva, poput turbulencije, stimulacije gležnja, dojenja, slušanja određene vrste glazbe i na mnoge druge neobične stvari.</p><p>To znači da orgazam nije nužno seksualan događaj, ali se može smatrati skupom neuropsiholoških procesa. Orgazam se može smatrati varijabilno doživljenim neuropsihološkim procesom povezanim s različitim oblicima stimulacije, uključujući osjete, zvukove, ukuse, teksture, slike i / ili bol.</p><h2>Gotovo polovica muškaraca ne može znati je li žena doživjela orgazam</h2><p>U nedavnom istraživanju ispitali su 1600 oženjenih heteroseksualnih parova o njihovim seksualnim životima i otkrila kako 43% muškaraca ne znaju koliko često njihova supruga doživljava orgazam. Odnosno, mislili su da njihove supruge imaju orgazam mnogo češće nego što je to istina.</p><h2>Stimuliranje grlića maternice također može potaknuti orgazam</h2><p>Cerviks koji povezuje maternicu s vaginom, također može biti vrlo osjetljivo područje. Cervikalni orgazam može se postići kada je žena stvarno uzbuđena. Taj je osjećaj puno drugačiji od stimulacije klitorisa, jer zapravo potječe iz dva različita živčana sustava, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/national-orgasm-day-scientific-facts-about-orgasms">mindbodygreen.</a></p>