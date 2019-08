Njezinu shabby chic carstvu u srcu Osijeka dive se u Europi

Blog Danijele Brkić o uređenju vrta proglašen je jednim od deset najboljih svjetskih blogova, ali i fotografije njezina vrta malo koga ostavljaju ravnodušnim.

Još su nevjerojatnije kad se zna da se vrt nalazi u srcu grada, u malom dvorištu u osječkom naselju Retfala.

- Kuća u kojoj živim sagrađena je 1956. godine i kupila sam je jer je imala onaj starinski štih koji sam željela. Bila je prilično zapuštena. Imala je šupe i dodatne prostorije koje smo srušili. Kad se ‘ukazao’ prostor vrta, odmah sam ga htjela urediti u cottage stilu engleskog vrta, da bude prepun biljaka s puno ukrasnih detalja. Trebale su mi gotovo četiri godine da ga formiram, izgradim i popunim biljkama - kaže Danijela Brkić (44) iz Osijeka, kreativka koju ljudi znaju pod nadimkom Nely.

Sad je tih 300-tinjak kvadrata popunjeno do zadnjeg komadića zemlje. Njezin zaštitnik znak je cvijet hortenzija.

- Kad sam krenula saditi vrt, upoznala sam jednu staru baku koja je živjela u susjedstvu. Ona je nekad imala svoj cvjetnjak, ali ga više nije mogla raditi. Prepustila mi je sve stare biljke koje je imala, tako i hortenzije stare 30-40 godina. One su simbol bezbrižnog života, vrlo su romantične. Svidjela mi se ideja da spasim te stare vrste. Po njima sam i nazvala blog koji sam pokrenula 2011. godine. Tad baš nije bilo blogova, posebno takvih. Svaki dan sam pisala o onome što živim i vrlo brzo je blog dobio jako puno pratitelja - priča i dodaje kako je 2013. godine proglašen jednim od deset najboljih svjetskih blogova.

To je, kako kaže, bilo veliko priznanje njezinu radu, posebno jer dolazi iz provincije i nikad to prije nije radila. Kao blogerica je poznatija vani nego kod nas.

- Vole me Skandinavci, Nijemci, Talijani, jer ja imam takav nekakav štih koji oni njeguju. Moja je jedina želja bila pokazati da se s malo može puno i da ne treba hrpa love da bi ti imao lijep dom. Trebaju ti samo kreativnost i ideja - govori Nely.

U vrtu stalno ima mnogo posla. On je zapravo prošireni dio kuće i u njemu se svakodnevno boravi. Najviše truda treba kad je sušna godina. U tu je svrhu izbušila duboki bunar iz kojega crpi vodu za zalijevanje biljaka. U njemu ima penjačica, malog i velikog drveća, ruža, ali najviše hortenzija, starih kantica, klupica, fenjera i stolica iz prošlog stoljeća. Prozore joj krase drvene žaluzine koje imaju urezano srce, kakvo je nekad ukrašavalo prozore naših prabaka.

Staklena komoda zanimljivog izgleda koja krasi Nelinu kuhinju zapravo je starinski prozor star 120 godina skinut s jedne ruševne kuće. Prozor je ugradila u prostor u zidu i dobila unikatni ormar za čaše.

Stol u kuhinji i svi ormarići su iz 1950-ih. Ukrasni drveni stolić u suncem okupanom kutku dnevne sobe s pogledom na zeleni vrt star je oko 130 godina. Nely ga je pokupila na nekoj hrpi odbačenih stvari u selu i prepoznala da se radi o drvenoj škrinji u kakvoj su nekad stare bake čuvale svoje nošnje i šlinganu rubeninu. Ta je škrinja pod rukama Nelina supruga dobila svoj novi život.

- Kuća je uređena starim stvarima koje smo naslijedili, našli, kupili na sajmovima starina ili pak dobili na poklon od prijatelja koji znaju čime se bavimo pa nam zapravo pomažu u potrazi za takvim stvarima. Suprug je u vojnoj mirovini, ali odlično radi s drvetom, to mu je antistres terapija. Počeo je s izradama razne drvene ukrasne galanterije i namještaja, a sad se izvještio u restauriranju starih stvari. Postao je ozbiljan restaurator majstor. Kuću smo uređivali prirodnim materijalima jer tome uvijek težim. Uglavnom je uređena u shabby chic stilu, iako stalno nešto novo u njoj radimo - priča Nely.

Strast prema uređenju interijera odvela ju je i u profesionalne vode jer su je mnogi ugostitelji, vlasnici hotela, apartmana i kuća tražili da im uredi prostore.

- Nemam formalno obrazovanje o tome, jer sam pravne struke, no oni koji su bili u mojem domu i vrtu, vidjeli što radim, poželjeli su to isto kod sebe. Prvo je to bilo na razini savjetovanja, a onda smo i suprug i ja dobili ozbiljne ponude te odradili velike poslove. Sad sam se pomalo umorila i zasitila toga posla te imam nove projekte u glavi - vode me prema izradi dekoracija, možda organizaciji svadbenih svečanosti i slično. Mislim da sam stvarno dobra u tom sektoru - kaže Nely i dodaje kako je njezina druga ljubav, kuhanje.