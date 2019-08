Opasno po zdravlje: Pogreške u čišćenju koje vas mogu ubiti

Kućanski poslovi onoga tko ih mora raditi ne ostavljaju ravnodušnim, a brojne internetske stranice pokušavaju smisliti nova i originalna rješenja kako bi olakšali mrske poslove. No manje je poznato da čišćenje ima negativan učinak i na naše zdravlje, a u pojedinim se situacijama zbog njega možemo i razboljeti, piše mirror.co.uk. Stručnjakinja za čistoću Ralitsa Prodanova iz tvrtke Fantastic Services pojasnila je koje su to najčešće pogreške koje ljudi rade kod kuće.

1. Ribanje crne plijesni

Nitko ne želi plijesan u kući, no kad se već pojavila, njezino čišćenje može biti opasno.

- Crna plijesan ružan je prizor i mnogi su u napasti da je dobro izribaju, no to može dovesti do respiratornih problema, pa čak i halucinacija. Crna plijesan raste na vlažnim zidovima i može biti toksična. Riječ je o živom organizmu koji u zrak ispušta spore koje se šire poput virusa - kazala je Prodanova dodajući kako tada nastaju problemi s disanjem, upala kože, mučnina i umor.

Pojedini tipovi plijesni čak mogu izazvati halucinacije. Kako bi se sigurno riješili crne plijesni, Prodanova savjetuje da kod čišćenja koristite zaštitnu masku, rukavice i naočale.

- Najučinkovitiji način borbe protiv plijesni je izliti izbjeljivač u bocu sa štrcaljkom te pošpricati zahvaćena područja. Ostavite da djeluje 30 minuta. Otvorite sva vrata i prozore kako bi toksične pare izašle. Zatim područje dobro isperite vodom te prebrišite suhom krpom na kraju - kazala je.

2. Oprema za teretanu

Mnogima oprema za teretanu leži po kući. To mogu biti bučice ili podloga za jogu, kao i drugi predmeti. No koliko ih često temeljito očistimo?

- Mnoge studije pokazale su kako iz te opreme vrebaju mnoge opasnosti. Oprema iz teretane može imati više bakterija nego zahod. Te bakterije mogu uzrokovati čireve, ekcem, akne, rozaceju, ali i prenijeti opasnu superbakteriju MRSA. Stoga i stvari za teretanu treba redovito dezinficirati - istaknula je.

3. Kemijska reakcija

Kad koristite više sredstava za čišćenje odjedanput, trebate biti oprezni da ih ne miješate.

- Kemikalije za čišćenje u kućanstvu mogu biti opasne, a osobito su ubojite kad se miješaju. Primjerice, izbjeljivač ne bi trebalo miješati s drugim proizvodima. Izbjeljivač i proizvodi na bazi amonijaka mogu stvoriti opasan plin koji može biti smrtonosan. Izbjeljivač u kombinaciji s octom također može stvoriti plin koji će oštetiti vaše dišne puteve - nastavila je Prodanova.

4. Pospremanje kreveta

Zaboravite sve što vas je majka naučila, jer pospremanje kreveta također može biti opasno.

- Ne treba pospremati krevet ujutro odmah nakon buđenja. Umjesto toga, radije ostavite posteljinu da se izvjetri i madrac da diše. Grinje vole toplinu i vlagu, a upravo zato vole i vaš krevet. Problem je što njihove sićušne fekalije mogu prouzročiti reakcije poput astme, ekcema, kihanja, očnog crvenila, svrbeža nosa, stezanja u prsima i kratkoću daha - kazala je ona.

Preporučuje stoga da svakog jutra otvorite prozore i omogućite dotok hladnog zraka do kreveta kako bi grinje uginule.

- A onda za svaki slučaj posteljinu mijenjajte jedanput na tjedan i perite je na visokim temperaturama uz redovito čišćenje prašine i usisavanje - istaknula je stručnjakinja za čistoću.

5. Ne čistite usisavač

Većina nas čisti usisavač kad se napuni, no to je pogrešno i trebalo bi ga redovito prazniti.

- Četke i unutrašnjost usisavača pokretna su tvornica bakterija. Ondje se goste i razmnožavaju te ubrzano rastu. Prema istraživanju, više od 14 posto usisavača sadrži opasnu bakteriju E. coli. Stoga savjetujem ljudima da što češće čiste usisavače, a nakon svakog korištenja da ga dobro očetkaju i dezinficiraju - kazala je.

6. Zaboravljate gumicu hladnjaka

Iako je iznimno blizu hrani koju jedemo, rijetko čistimo gumicu na vratima hladnjaka.

- Gumica na vratima hladnjaka uglavnom je puna utora i nabora kako bi se vrata mogla čvrsto zatvoriti. No upravo u tim utorima i naborima zaostaju ostaci hrane i omogućuju bakterijama da ondje žive i razmnožavaju se. Ondje se može razviti i plijesan koju svakim otvaranjem vrata dodatno raspršujete, a to vodi do stvaranja alergija - istaknula je Ralitsa.

7. Ne mijenjate kuhinjske krpe

Kuhinjske krpe većina ljudi koristi više puta prije nego što ih stavi na pranje. No zapravo bi ih trebalo mijenjati svakodnevno.

- Kuhinjske krpe uglavnom su tople i vlažne, idealno stanište za bakterije. Preporučujem da ih svakog dana zamijenite suhim i čistim krpama, ili da ih svakog dana operete kako bi bile spremne za sljedeći dan. Isto vrijedi i za rukavice za pećnicu - kazala je ona.

8. Ne spuštate poklopac toaleta

Iako vam je kupaonica besprijekorno čista, ako ostavljate školjku otvorenom, posao je uzaludan.

- Svaki put kad pustite vodu, u zrak odlaze sićušne čestice fekalija. Taj bio aerosol može biti iznimno opasan jer su te kapljice vode pune virusa i bakterija - upozorila je Ralitsa.

U zraku se zadržavaju i do 30 minuta, a prema nekim studijama, na taj se način mogu prenijeti infekcije bakterijom E. coli i norovirusima.

- Ako kraj zahoda držite četkicu za zube, te opasne bakterije mogu sletjeti na nju, a vi ćete ih unijeti ravno u usta, i to dvaput na dan - upozorila je.

9. Ne perete dobro daske za rezanje

Malo vode i deterdženta neće kvalitetno isprati daske za rezanje u kuhinji.

- Takve daske obično imaju duboke razderotine, utore i kanale nastale rezanjem, a ondje se mogu skrivati opasne bakterije koje se ne vide golim okom. Do tih otvora neće doprijeti voda i tekuće sredstvo za pranje, pa preporučujem daske za rezanje prati izbjeljivačem. Tako ćete biti sigurni da ste istrijebili sve opasnosti koje mogu vrebati - kazala je za kraj.