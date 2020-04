Njihove stjuardese više neće morati nositi suknje i štikle

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Skupocjene papuče za ljubitelje luksuza u izolacijskim danima

Minice, visoke potpetice i uski sakoi konačno više nisu obavezne za japanske stjuardese, pošto je Japan Airlines promijenio njihov dress code. Naime, stjuardese se godinama žale na bolove u nogama, od višesatnog stajanja u štiklama, ali i seksizma kojemu su pritom izložene, objavio je Meaww.com.

Od ovog ožujka, kao posljedica #MeToo pokreta, odnosno japanske inačice #KuToo, japanski je avioprijevoznik konačno olakšao ženama poslovnu svakodnevicu u avionu te im konačno dao mogućnost odabira. U zadnje je vrijeme japanska kompanija snažno kritizirana od tamošnjeg ženskog djela zaposlenika, radi nepravednog statusa.

No, nije se samo Japan Airlines našao na listi kritičnih, prema zaposlenicama, već se u sličnoj situaciji našao i Virgin Atlantic, slavnog ekscentričnog biznismena Richarda Bransona. Naime, žalile su se na tretiranje žena u toj kompaniji.

Virgin Atlantic prošle je godine popustio pravila, usred niza kritika te dozvolio stjuardesama da na radno mjesto u avionu dolaze - bez šminke. Također, najavili su da će im nabaviti hlače, kao dio uniforme.

U međuvremenu, British Airways je još 2016. godine ukinuo pravilo da žene ne smiju nositi hlače na radnom mjestu u avionu, no i dalje je obavezno nositi make-up. Minimum šminke su ruž i rumenilo u kombinaciji.

Prošle se godine na listi kritičnih našao i dress code kompanije Norwegian Air. Naime, u javnost je izašlo njihovo pravilo da stjuardese i žensko kabinsko osoblje moraju nositi ne samo šminku, već i visoke potpetice koje imaju najmanje dva centimetra, dok muškarci ne smiju nositi make-up ili imati dužu kosu.

Dress code je također navodio kako žensko osoblje, ako žele nositi ravne cipele, moraju imati potvrdu od liječnika, da im štikle škode. No, ova su pravila u međuvremenu promijenjena, upravo radi pritiska osoblja.

I kompanija Vietnam's VietJet je imala svoje trenutke u negativnom kontekstu, kada su naredili svom ženskom kabinskom osoblju da nosi bikini. Žene su ujedno morale plesati usred leta. Nakon ovog skandala, kompanija je dobila kaznu jer uopće nije imala dozvolu za poslovanje.

Kompanija Eastern Airlines otpustila je dvije zaposlenice radi kilaže i "krive" frizure.

Stjuardese i njihovo odijevanje te seksizam koji se veže uz čitavu priču obradila je Kathleen Barry u knjizi "Femininity in Flight: A History of Flight Attendants". Prvo žensko osoblje u avionima se pojavilo u 1930. godini te su neko vrijeme bile odijevane slično medicinskim sestrama. No, činjenica je da su uvijek gledane kao seksualni objekt.

U knjizi je očit i stereotip koji se kroz prošlo stoljeće gradio u društvu - muškarci kao piloti, a žene kao likovi koji poslužuju.

Tijekom 70-ih godina atraktivna je stjuardesa postala glavni objekt reklame, a takve slučajeve vidimo i danas.

Očito je važno da sve aviokompanije, kad krenu s radom, porade na dress codeu te ponajprije daju pravo ženama na udobnost tijekom njihovog rada u avionu.

