Njima nije mjesto u kupaonici: Parfemima, šminki, britvicama

Vlažna i topla okolina kupaonice nije dobra za većinu predmeta koje običavamo čuvati u njoj jer česte promjene temperature mogu imati negativne posljedice

<p>Ove stvari bi trebali odmah maknuti iz kupaonice:</p><h2>1. Britvice</h2><p>Britvice su uglavnom izrađene od čelika kako bi duže trajale i bile učinkovitije. Zbog toga se i ne preporučuje da ih držite u kupaonici jer je ona vlažna pa bi britvica mogla brže zahrđati.</p><p>Kao rezultat, oštrica će izgubiti oštrinu, a brijanje ne samo da će biti manje učinkovito, već bi moglo biti i bolnije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><h2>2. Ručnici</h2><p>Iako su ručnici potrebni u kupaonici jer ih tamo i koristite, to ne znači da je kupaonica najbolje mjesto za njihovo držanje. Kao što smo već rekli, kupaonica je vlažna, pa je rizik od pojavljivanja plijesni i gljivica veći. Ako tamo imate stvari poput ogrtača ili ručnika, mikrobi se mogu nakupljati u njihovim tkaninama.</p><h2>3. Lijekovi i vitamini</h2><p>Oni se čuvaju na sobnoj temperaturi, pa im mjesto nije u kupaonskom ormariću. Previsoka temperatura i vlaga mogu smanjiti njihovo djelovanje te im rok trajanja može isteći i prije ispisana datuma.</p><h2>4. Nakit</h2><p>Ostavljanje nakita u kupaonici, ili još gore, u blizini umivaonika ili tuša, velika je pogreška. U ovom slučaju vrlo je vjerojatno da će metal od kojeg je izrađen nakit (bilo zlato ili srebro) ili metal bižuterije lako zahrđati ako je stalno mokar ili vlažan.</p><h2>5. Parfemi</h2><p>Bez obzira koliko je praktično imati svoj parfem u kupaonici, ipak to nije najbolja ideja. Još jednom, to je zbog učinka koji vlaga, kao i nagle promjene temperature, mogu imati na parfeme. To bi moglo dovesti do toga da vam omiljeni parfem izgubi dio mirisa ili da se čak pokvari.</p><h2>6. Lak za nokte</h2><p>Stalne promjene temperature u kupaonici mogu utjecati na postojanost laka za nokte. Mogu se pojaviti gljivice ili plijesni u laku.</p><h2>7. Šminka</h2><p>Ostavljanje skupocjene kozmetike u kupatilu nikako nije pametno, jer ćete ju ostaviti izloženu prevelikoj toplini i vlazi, a osim toga, kao i četkice kozmetika može 'sakupiti' fekalije iz WC-a. A to sigurno ne želite stavljati na lice. </p><h2>8. Električni uređaji</h2><p>U ovom slučaju ne govorimo samo o pogoršanju koje električni uređaji mogu pretrpjeti zbog stalne vlage kojoj su izloženi, već i o opasnosti od smještaja ove vrste predmeta u blizini izvora vode.</p><h2>9. Sredstva za čišćenje</h2><p>Postoji nekoliko razloga zašto se ne preporučuje spremanje proizvoda za čišćenje u kupaonicu. Isti savjet vrijedi i za kuhinju. Pohranjivanje na tim mjestima potencijalno bi moglo značiti da su nadomak djece, a znamo da je to savršen recept za katastrofu. . Tamo je također puno vode. Vlaga i promjene temperature mogu utjecati na svojstva proizvoda za čišćenje.</p><h2>10. Knjige i časopisi</h2><p>Iako neki ne mogu odoljeti navici čitanja u kupatilu, knjige i časopisi koje tamo držati će pokupiti vlagu zbog čega će se stranice naborati, a i boja s vremenom oguliti, piše <a href="https://brightside.me/creativity-home/12-things-you-want-to-keep-out-of-your-bathroom-at-all-costs-799911/">Bright Side</a>.</p><p> </p><p> </p>