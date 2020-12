On je najbolji suprug Zodijaka, napravit će sve da brak uspije

Kad se jednom oženi, ne razvodi se tako lako. Strpljiv je, promišljen, stabilan i pouzdan prijatelj. Vrlo je senzualan i učinit će sve da njegova partnerica uživa

<p>Od svih znakova u Zodijaku najbolje osobine koje čine savršenog supruga ima - Bik. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Njemu su brak i obitelj na prvom mjestu. On čvrsto stoji nogama na zemlji, ne živi u oblacima i ne obećava ono za što nije 100 posto siguran da će moći ispuniti.</p><p>On je vjeran, blag i dobar. Vrlo je senzualan i učinit će sve da njegova partnerica uživa - zapravo to mu je na prvom mjestu. Odličan je ljubavnik, prepun strasti i dok vodi ljubav njemu se nikuda ne žuri - voli da sve ide polako i emotivno.</p><p>Muškarac rođen u znaku Bika je vrlo uporan i kada nešto poželi - to će i imati, ili će barem dati sve od sebe kako bi došao do toga. Karijera, posao i zarada mu nisu na prvom mjestu, iako želi biti uspješan i uzdržavati obitelj. On želi uživati u životu, u svojoj obitelji, želi imati dom...</p><p>Vrlo je strpljiv, promišljen, stabilan i pouzdan prijatelj. Nije rasipan i ne tolerira ljude koji ga žele iskoristiti. Kad se jednom oženi, Bik se ne razvodi tako lako - dat će sve od sebe da taj brak uspije, prenosi <a href="http://atma.hr/suprug-u-cijelom-zodijaku-obozava-svoju-zenu-i-djecu-i-izuzetno-se-trudi-da-im-osigura-sve/" target="_blank">Atma</a>.</p>