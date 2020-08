Njima normalno: Dvije milijarde ljudi jedu kukce svakog dana

Hrane je sve manje i sve je zagađenija, a ljudi je sve više i do 2050. bit će nas devet milijardi. Dolazi vrijeme kada ćemo se svi morati priviknuti na nove načine prehrane

<p>Još u nekima od najstarijih spisa s Bliskog istoka spominju se jestivi kukci. Prema podacima <a href="http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf" target="_blank">UN-a i FAO-a</a> danas na svijetu živi čak <strong>dvije milijarde ljudi </strong>koji se u jednom dijelu svoje prehrane oslanjaju na kukce. Pritom se ne misli na med od pčela, primjerice, nego prije na pčele kao takve i slične gurmanske situacije. Još 2013. UN-ove nadležne agencije preporučile su svjetskoj populaciji ljudi da se sve više okreću insektima.</p><p>Pogledajte video o komarcima:</p><p>Koliko su ove dvije milijarde to i poslušale, vrlo je sporno, a prije nego što osudite ovakve ideje, pročitajte argumente za to. Jestivi insekti u pravilu sadrže puno više visokokvalitetnih <strong>bjelančevina</strong>, vitamina, minerala i aminokiselina koji su potrebni ljudima. Prema FAO-u, cvrčcima je potrebno<strong> 12 puta manje hrane </strong>nego govedima za isti učinak, četiri puta manje hrane nego ovcama, upola toliko koliko svinjama i kokošima za istu količinu proteina.</p><p>Cvrčci i ostali jestivi kukci, dakle, predstavljaju hranu uz neusporedivo manje opterećenje po okoliš; za pola kilograma govedine potrebno je<strong> 11,35 kilograma hrane</strong>, i to u intenzivnom uzgoju, dok je za pola kilograma cvrčaka, potrebno kilogram hrane. Nekome iz Europe tko nije probao pržene kukce koji se na Zapadu mogu kupiti već desetljećima u rijetkim, ali postojećim "fast foodovima" s hranom s dalekog istoka, moglo bi se činiti najblaže neuvjerljivo da postoji cijeli niz kompanija koje proizvode ukusnu, zdravu i održivu hranu koje opako zarađuju na revoluciji jedenja pripravljenih jestivih kukaca.</p><h2>Alternativna prehrana</h2><p>Tako barem tvrdi FAO. "All things bugs" proizvodi "brašno" od kukaca koje se onda može koristiti za kuhanje kojekakvih zgodnih jela. "Big cricket farms" je bila prva američka<strong> farma kukaca</strong> koja je dobila odobrenje FDA. Njihovi cvrči prodaju se "kao halva" i zasad je tvrtka pun pogodak. "Bitty Foods" proizvodi kolače od <strong>cvrčaka</strong>, "Bugsolutely" tjesteninu na temelju tradicionalnih tajlandskih recepata.</p><p>Štangica "Chapula" je originalna štangica od <strong>cvrčka </strong>koja sadrži proteina koliko nećete naći u ijednoj drugoj bez kukaca. "Eco insect farming" je tajlandska kompanija u Chiang Maiju, koja osim što proizvodi ekološku hranu, zapošljava isključivo lokalne seljake i time je dobila certifikat "fair trade". "Edible Inc." radi kolače od ličinki <strong>brašnara</strong>, biskvite od ličinki <strong>svilene bube</strong>, energetske pločice od <strong>skakavčevog </strong>brašna i u<strong> Južnoj Koreji</strong> je vrlo uvažena zbog tradicionalnih receptura.</p><p>"Gryö" su u Francuskoj pokrenula dva rođaka koje je prvenstveno zanimala hrana bez šećera, GMO-a, bogata i hranjiva, ekološki prihvatljiva. Zasad im ide dobro. "Kinjao" je također iz Francuske, ali se specijalizirao za <strong>prehranu za sportaše</strong>...</p><p>Popis je ogroman. Procjenjuje se da će na svijetu do 2050. živjeti devet milijardi ljudi i da će, uz sve gore klimatske promjene, oni koji se prilagode novim prilikama imati veće šanse za ne trpjeti pun udarac tako negostoljubivog svijeta.</p>