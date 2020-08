Jedite svjesno i dobro žvačite kako biste apsorbirali nutrijente

Sa nutricionističkog aspekta nije važno samo ono što jedete, nego i kako jedete svoje obroke. Način na koji žvačete zalogaje određuje koliko ćete biti uspješni u apsorpciji nutrijenata

<p>Upravo je to istaknuo psihijatar <strong>Drew Ramsey</strong> u razgovoru na <a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-mindbodygreen-podcast/id1246494475">mbg podcastu</a>, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/the-connection-between-chewing-and-nutrient-intake">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice za jačanje organizma</p><h2>Poveznica između žvakanja i nutrijenata</h2><p>Kad je riječ o zdravlju, način na koji jedemo važan je dio slagalice. Ramsey tvrdi da naše mentalno stanje određuje kako ćemo jesti, a tjeskoba često rezultira time da manje žvačemo hranu prije nego što je progutamo.</p><p>Kad smanjite vrijeme koje koristite za žvakanje hrane, enzimi u probavnom sustavu imaju manju površinu za razgradnju namirnica. To znači da vaše tijelo ima smanjenu sposobnost apsorpcije nutrijenata.</p><p>- Zapravo podižete učinkovitost i gustoću nutrijenata iz hrane koju jedete ako je žvačete na ispravan način, ističe Ramsey.</p><p>Osim na to koliko žvačete, vaše psihičko stanje utječe i na količinu nutrijenata koje dobivate iz hrane. Ako ste pod stresom, to može prekinuti komunikaciju između mozga i probavnog sustava. To znači ako jedete proživljavajući negativne emocije, apsorbirat ćete samo 20 posto nutrijenata iz hrane.</p><h2>Kako pristupiti objedu</h2><p>Ramsey je ponudio način kako svaki obrok pretvoriti u priliku za vlastitu dobrobit.</p><p>- Fokusirajte se na vašu prisutnost za stolom uz one koje volite i uz hranu - savjetovao je.</p><p>Studije pokazuju da svjesno hranjenje podiže općenitu dobrobit, a pozitivno utječe i na ljude koji vas okružuju. Kad je riječ o upijanju nutrijenata, važno je pitanje kako jedemo. Ako osvijestimo hranjenje, dajemo tijelu priliku da uspori i uživa u obroku, bez obzira jeste li za stolom sami ili uz članove obitelji.</p>