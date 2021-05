Baka koja je postala međunarodna prvakinja u powerliftingu u 60-ima kaže da se osjeća i izgleda bolje nego prije 30 godina.

Mary Duffy (71) iz Trumbulla u saveznoj državi Connecticut počela je vježbati u 59. godini nakon što je nakupila višak kilograma, izgubivši više od 22 kilograma u roku od jedne godine.

Brzo se navukla na dizanje utega i sada provodi oko 20 sati tjedno u teretani, a drži više od 30 državnih i svjetskih rekorda.

Iako joj je rečeno da je 'prestara' za vježbanje u teretani, Mary drži svjetske rekorde u dizanju utega od 100 kilograma, kao i u dizanju utega na klupi od 50 i 125 kg te za dizanje utega iz čučnja od 35 kg.

- Ozbiljno sam krenula u teretanu prije deset godina kad sam shvatila da sam se jako udebljala - sjećam se kako sam se šokirala kad sam pogledala u ogledalo i pomislila si: 'Ovo nisam ja' - ispričala je.

- Brzo sam smršavila, ali sam tijekom toga shvatila da što više treniram da sam sretnija. Imam 71 godinu, a u boljoj sam formi nego ikad prije u životu. Izgledam i osjećam se bolje nego kad sam imala 40 godina - objašnjava.

- Razumijem zašto mi ljudi govore da sam prestara za dizanje utega. Ponekad se pitam zašto to radim, ali negativni komentari koje dobivam su ništa prema broju ljudi koji mi kažu kako sam ih inspirirala. I to je ono što me tjera dalje. Nisam prosječni 70-godišnjak i ne namjeravam sada odustati! - rekla je.

Umirovljena Mary okušala se u teretani u mlađim godinama, ali to nije počela shvaćati ozbiljno sve dok nije napunila 59 godina, kada joj je umrla majka. Kaže da je dvije godine provela 'tužno sjedeći' i da je u to vrijeme imala čak 80 kilograma.

U roku od godinu dana izgubila je gotovo 22 kilograma, a njezin osobni trener Bobby Calabrese predložio joj je da se bavi dizanjem utega.

Zahvaljujući dva treninga dizanja utega tjedno, plus kardio treningu i općenitom treningu snage svaki dan, ohrabrila se da se prijavi na natjecanje u powerliftingu 2014. godine, u dobi od 64 godine.

Mary se zaljubila u dizanje utega i uskoro je dva puta godišnje sudjelovala na međunarodnim natjecanjima za powerlifting.

S Međunarodnom udrugom za powerlifting postigla je više od 30 državnih i svjetskih rekorda u svojoj dobnoj i težinskoj kategoriji.

- Što sam više trenirala, to sam više uživala. iako je teže izgraditi mišiće kad si stariji, voljela sam svaki tren svojeg napretka, gledajući kako se polako definiraju mišići na mojem tijelu - rekla je Mary.

- Gledajući unaprijed cilj mi je i dalje raditi na sebi - zaključila je i dodaje kako 'ne želi izgledati kao prosječna 70-godišnja baka, jer se definitivno tako ne osjeća piše Daily Mail.