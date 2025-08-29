Obavijesti

Njoki u finom umaku od gljiva

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: < 1 min
Njoki u finom umaku od gljiva
Napravite ovaj brzi recept za njoke s gljivama. Ukusno jelo gotovo je za 30 minuta. Tajni sastojak? Voda od kuhanja njoka za savršenu kremoznost

Priprema ovog jela će trajati oko pola sata, a količina sastojaka je idealna za dvije osobe. 

Sastojci:

500 g njoka, 50 g miješanih gljiva (vrganji, šampinjoni), 5 g maslaca, žlica maslinova ulja, 1 luk, 1 češanj češnjaka, 1,5 dl vrhnja za kuhanje, sol i papar po želji, prstohvat kopra

Priprema:

Skuhajte njoke u kipućoj vodi u koju ste dodali žličicu soli. Neka se kuhaju 2-3 minute, odnosno dok njoki ne iskoče na površinu. Ocijedite ih, ali tako da ostavite pola šalice vode u kojoj su se njoki kuhali.

U širokoj tavi otopite maslac i dodajte maslinovo ulje. Kad se zagrije, dodajte luk narezan na kockice i pirjajte dok ne postane staklen, od 2 do 3 minute. Dodajte češnjak i malo promiješajte, oko minutu, pa ubacite gljive koje ste prethodno narezali na kriške. Pirjajte kratko, oko 5 minuta, dok gljive ne omekšaju i ne puste vodu. Zalijte vrhnjem, dobro promiješajte, posolite, popaprite te ubacite malo kopra.

Da biste zgusnuli umak i dobili kremoznost, dodajte vodu u kojoj su se kuhali njoki i kratko propirjajte pa poslužite.

