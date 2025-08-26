Svi ih obožavamo! Ovo je 5 najboljih recepata za palačinke

1. Američke palačinke (pufnaste)

Sastojci:

200 g brašna

1 jaje

250 ml mlijeka

1 kašika šećera

1 prašak za pecivo

Prstohvat soli

2 kašike ulja ili otopljenog maslaca

Priprema: Umutite jaje s mlijekom i šećerom. Dodajte brašno, prašak za pecivo i sol. Umiješajte ulje/maslac. Pecite male kružiće na tavi bez puno ulja, dok se ne pojave mjehurići, pa okrenite. Odlične su uz javorov sirup, voće ili Nutellu!

2. Palačinke s domaćim pekmezom od marelice (Petra Jelenić)

Sastojci: pola litre mlijeka, 1 jaje, malo ulja, prstohvat soli, 200 g brašna, domaći pekmez od marelica

Priprema: Umutite jaje sa soli, pa postepeno i naizmjence dodajte brašno i mlijeko. Umiješajte i malo ulja kako se smjesa ne bi primala za tavu. Ispecite palačinke i nadjenite ih domaćim pekmezom od marelica.

3. Špageti-palačinke

Zabavna i ukusna verzija klasičnih palačinki – u obliku špageta! Savršene za doručak, desert ili dječju zabavu.

Sastojci (za 2 osobe):

¾ šalice (oko 95 g) glatkog brašna

2 žličice šećera

1 i pol žličica praška za pecivo

Prstohvat soli

1 veliko jaje

1 žličica ekstrakta vanilije

⅔ šalice (oko 150 ml) mlijeka

2 žlice maslaca (plus još malo za tavu)

Priprema:

Pomiješaj suhe sastojke: U velikoj zdjeli pomiješaj brašno, šećer, prašak za pecivo i sol. U manjoj posudi lagano zagrijte mlijeko s maslacem dok se maslac ne otopi. Trebalo bi biti mlako, ne vruće. U posebnoj zdjeli umutite jaje i vaniliju. Zatim dodajte toplo mlijeko s maslacem i dobro promiješajte.

Ulijte mokre sastojke u suhe i miješajte dok ne dobijete glatku, gustu smjesu. Smjesu prebacite u bočicu za istiskivanje, vrećicu za ukrašavanje ili običnu vrećicu za zamrzavanje (odrežite kut).

Pečenje: Zagrijte tavu s neprianjajućim dnom i premažite je s malo maslaca. Istiskujte smjesu u tanke trakice, poput špageta. Pecite 1–2 minute, okrenite kad porumene, i kratko zapecite s druge strane. Ponovite dok ne potrošite smjesu.

Posluživanje:

Pospite šećerom u prahu, dodajte voće, javorov sirup, čokoladni preljev ili namaz od lješnjaka. Možete ih i složiti u zdjelu kao "gnijezdo" i servirati s kuglicom sladoleda u sredini!

4. Proteinske palačinke

Sastojci:

2 jaja

1 banana

2 kašike zobenih pahuljica

1 kašika proteinskog praha (opcionalno)

Prstohvat cimeta

Priprema:

Ispasirati bananu, dodati jaja, zob i ostale sastojke. Ispeći manje palačinke na tavi s malo ulja.

5. Bezglutenske palačinke

Sastojci:

2 jaja

250 ml biljnog mlijeka (npr. bademovo)

150 g bezglutenskog brašna (npr. rižino ili kukuruzno)

Prstohvat soli

1 kašika ulja

Priprema:

Umutite sve sastojke u glatku smjesu. Pecite ih kao obične palačinke. Prikladne su za one s intolerancijom na gluten.