Tu je recept za klasične, proteinske, nove TikTok špageti palačinke, američke i bezglutenske. Jednostavno neodoljive. Koje su vama najdraže?
Svi ih obožavamo! Ovo je 5 najboljih recepata za palačinke
1. Američke palačinke (pufnaste)
Sastojci:
- 200 g brašna
- 1 jaje
- 250 ml mlijeka
- 1 kašika šećera
- 1 prašak za pecivo
- Prstohvat soli
- 2 kašike ulja ili otopljenog maslaca
POGLEDAJ VIDEO: Sveti Križ Začretje: Četiri gospođe snimaju starinske recepte iz zagorskog kraja za društvene mreže
Pokretanje videa...
Priprema: Umutite jaje s mlijekom i šećerom. Dodajte brašno, prašak za pecivo i sol. Umiješajte ulje/maslac. Pecite male kružiće na tavi bez puno ulja, dok se ne pojave mjehurići, pa okrenite. Odlične su uz javorov sirup, voće ili Nutellu!
2. Palačinke s domaćim pekmezom od marelice (Petra Jelenić)
Sastojci: pola litre mlijeka, 1 jaje, malo ulja, prstohvat soli, 200 g brašna, domaći pekmez od marelica
Priprema: Umutite jaje sa soli, pa postepeno i naizmjence dodajte brašno i mlijeko. Umiješajte i malo ulja kako se smjesa ne bi primala za tavu. Ispecite palačinke i nadjenite ih domaćim pekmezom od marelica.
3. Špageti-palačinke
Zabavna i ukusna verzija klasičnih palačinki – u obliku špageta! Savršene za doručak, desert ili dječju zabavu.
Sastojci (za 2 osobe):
- ¾ šalice (oko 95 g) glatkog brašna
- 2 žličice šećera
- 1 i pol žličica praška za pecivo
- Prstohvat soli
- 1 veliko jaje
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- ⅔ šalice (oko 150 ml) mlijeka
- 2 žlice maslaca (plus još malo za tavu)
Priprema:
Pomiješaj suhe sastojke: U velikoj zdjeli pomiješaj brašno, šećer, prašak za pecivo i sol. U manjoj posudi lagano zagrijte mlijeko s maslacem dok se maslac ne otopi. Trebalo bi biti mlako, ne vruće. U posebnoj zdjeli umutite jaje i vaniliju. Zatim dodajte toplo mlijeko s maslacem i dobro promiješajte.
Ulijte mokre sastojke u suhe i miješajte dok ne dobijete glatku, gustu smjesu. Smjesu prebacite u bočicu za istiskivanje, vrećicu za ukrašavanje ili običnu vrećicu za zamrzavanje (odrežite kut).
Pečenje: Zagrijte tavu s neprianjajućim dnom i premažite je s malo maslaca. Istiskujte smjesu u tanke trakice, poput špageta. Pecite 1–2 minute, okrenite kad porumene, i kratko zapecite s druge strane. Ponovite dok ne potrošite smjesu.
Posluživanje:
Pospite šećerom u prahu, dodajte voće, javorov sirup, čokoladni preljev ili namaz od lješnjaka. Možete ih i složiti u zdjelu kao "gnijezdo" i servirati s kuglicom sladoleda u sredini!
4. Proteinske palačinke
Sastojci:
- 2 jaja
- 1 banana
- 2 kašike zobenih pahuljica
- 1 kašika proteinskog praha (opcionalno)
- Prstohvat cimeta
Priprema:
Ispasirati bananu, dodati jaja, zob i ostale sastojke. Ispeći manje palačinke na tavi s malo ulja.
5. Bezglutenske palačinke
Sastojci:
- 2 jaja
- 250 ml biljnog mlijeka (npr. bademovo)
- 150 g bezglutenskog brašna (npr. rižino ili kukuruzno)
- Prstohvat soli
- 1 kašika ulja
Priprema:
Umutite sve sastojke u glatku smjesu. Pecite ih kao obične palačinke. Prikladne su za one s intolerancijom na gluten.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+