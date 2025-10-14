Obavijesti

PATI OD RIJETKE BOLESTI

'Nos mi je toliko narastao da nisam mogao poljubiti suprugu'

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Profimedia

Škotski umirovljenik Gerard McAliece godinama je izbjegavao izlazak u javnost zbog rinofime, poremećaja zbog kojeg mu je nos nevjerojatno narastao. Nakon zahvata u Glasgowu, nos mu je vraćen u normalu

Škotski umirovljenik Gerard McAliece, godinama se sramio izlaziti iz kuće jer mu je nos narastao toliko da mu je prekrivao polovicu lica. Zbog rijetke bolesti zvane rinofima, njegov je nos bio otečen, crven i zadebljan, toliko da nije mogao ni popiti pivo.

Pjena mu je stalno ostajala na vrhu nosa, a nije mogao ni poljubiti svoju suprugu Carol. Djeca u susjedstvu zadirkivala su ga, pa se Gerard povukao u svoj dom.

- Nos je stalno rastao i rastao, a ja sam se, koliko sam mogao, trudio ignorirati to - prisjeća se Gerard. 

- Ljudi su počeli zuriti, a neki su se i smijali. Na rođendanskim zabavama unuka stalno sam se pitao – što njihovi mali prijatelji misle - nastavlja Gerard.

Foto: Profimedia

Godinama je trpio jer su liječnici smatrali da njegov slučaj ne pokriva zdravstveno osiguranje. Zaključili su da je riječ o estetskom problemu. Gerard, koji je 30 godina radio u IBM-u, trpio je sve dok njegova supruga nije odlučila preuzeti stvari u svoje ruke i odvela ga u estetsku kliniku Ever Clinic u Glasgowu. Stručnjaci su odmah priznali da nikada prije nisu vidjeli tako ozbiljan slučaj.

- Gerard je bio najnapredniji slučaj rinofime koji smo ikada vidjeli. Bio je to ogroman izazov, ali rezultat je izvanredan, rekao je Jonathan Toye, direktor klinike.

Nakon zahtjevnog zahvata dogodilo se pravo čudo. Nos mu se vratio u normalnu veličinu, a Gerard je ponovno dobio samopouzdanje i životnu energiju. 

Foto: Profimedia

- Carol kaže da sam opet postao onaj stari ja. Sada razgovaram s ljudima, idem na pivo i uživam u restoranima, što nismo radili godinama - smije se Gerard.

Ovo iskustvo potpuno mu je promijenilo život. Nakon šest godina patnje, Gerard konačno može uživati u pivu i ljubiti svoju suprugu – bez da mu nos stvara probleme.

