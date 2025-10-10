Obavijesti

SLOŽEN OPERACIJSKI ZAHVAT

Spektakularna operacija tima iz Banje Luke: Uspješno presadili pacijentu prst s noge na ruku

Piše Ivan Jukić,
Foto: Facebook

Liječnici su uspješno presadili prst s noge na ruku, vraćajući pacijentu normalnu funkciju. Medicinski tim je briljirao, prenose lokalni mediji

Tim kirurga s Klinike za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo jedan od najsloženijih operativnih zahvata u modernoj rekonstruktivnoj medicini, transfer prsta sa stopala na šaku (toe-to-hand transfer). Operacija je izvedena u suradnji s dr. Milanom Stajićem iz Instituta za ortopediju „Banjica“ u Beogradu.

Pacijent je doživio tešku traumatsku amputaciju palca i kažiprsta desne šake prilikom rada na cjepaču drva. Budući da je palac ključan za funkciju hvata i finu motoriku ruke, liječnici su odlučili izvršiti mikrokiruršku rekonstrukciju transplantacijom drugog prsta stopala.

Zahvat je trajao šest sati i protekao bez komplikacija, a pacijent se uspješno oporavlja te prolazi kroz proces rehabilitacije.

Operativni tim činili su dr. Milan Stajić, dr. Miljan Petković, dr. Zlata Popović Čkonjović i dr. Luka Rajkovača, dok su anesteziološki tim predvodili dr. Dragan Sandić i dr. Milica Vuletić, uz anestetičarku Ivanu Gvozdenović. Za operacijskim stolom asistirale su instrumentarke Nikolina Panjak, Ivana Lujić i Danka Kljajić.

Načelnik Klinike za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju dr. Nikola Baroš istaknuo je kako je riječ o iznimno složenom zahvatu koji pacijentu vraća mogućnost normalnog funkcioniranja.

- Operacija koju smo izveli spada među najzahtjevnije u području rekonstruktivne kirurgije. Rezultat je da pacijent, koji je do jučer bio osoba s invaliditetom, sada ponovno može obavljati svakodnevne aktivnosti. Želim zahvaliti generalnom direktoru prof. dr Vladi Đajiću i rukovodstvu UKC-a, koji su nam omogućili sve uvjete za ovakav rad - rekao je Baroš.

Nakon uspješne operacije, u UKC-u Republike Srpske održana je konferencija za medije, na kojoj su liječnici istaknuli važnost kontinuirane podrške i ulaganja u mlade stručnjake.

- Otkako sam na čelu Klinike, nijedna inicijativa vezana za edukaciju, složene operacije ili angažman stranih stručnjaka nije naišla na prepreke. Zahvaljujem svim članovima tima koji su sudjelovali u ovom izuzetno zahtjevnom zahvatu. Nastavljamo s ambicioznim planovima i razvojem mladih liječnika - dodao je Baroš.

