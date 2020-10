Neprestano je zahvaljivala ljudima na molitvi i porukama podr\u0161ke.\u00a0

- Hvala vam na molitvi. Trebamo ih svakodnevno i znamo da najte\u017ei dani tek dolaze. Ali, svaki put kada ih vidim na ultrazvuku podsjetimo se da su njihovi \u017eivoti uistinu \u010dudo. Molim se stalno da nastave rasti kao dosad i da ih mogu zadr\u017eati dovoljno dugo da budu zdravi - pisala je tada.

Danas, tri godine kasnije, njihova ku\u0107a puna je ljubavi i veselja. Rodila je zdrave \u0161estorke, tri curice i tri de\u010dka.

- Rastu tako brzo, no za mene \u0107e oni uvijek biti moje male bebe - ka\u017ee ova majka.

Ovo su oni snimljeni prije nekih godinu dana:

Ova hrabra \u017eena ima jo\u0161 troje djece, 11-godi\u0161njeg sina i 8-godi\u0161nje blizance. Ona i suprug Eric odlu\u010dili su se potpomognutom oplodnjom darovati im brata ili seku, nakon \u0161to je po\u010detkom godine 2017. do\u017eivjela poba\u010daj.\u00a0

Ali, da \u0107e ih biti \u0161estero, to nisu ni sanjali.\u00a0Naime, kada je bila na ultrazvuku kojim su provjeravali je li se koji fetus primio, na ekranu se pokazalo osam vre\u0107ica, dvije su bile prazne. Nakon prvobitnog \u0161oka, uslijedila je sre\u0107a.

Courtney i Eric su zajedno od srednje \u0161kole. Kazali su kako je njihova vjera u Boga porasla otkako su \u010duli otkucaje srca svojih mali\u0161ana. Na Facebooku su otvorili stranicu\u00a0God\u2019s Divine Nine-Miracles in the Making, na kojoj objavljuju sve novosti vezane za njihove \u0161estorke.

- Bog nam je dao ove bebe, on ima plan koji je ve\u0107i od onoga na\u0161ega.\u00a0Hvala vam svima \u0161to od po\u010detka na\u0161eg puta do sada svi i dalje \u0161aljete najsla\u0111e rije\u010di ohrabrenja, ljubavi i molitve - ka\u017eu Courtney i Eric.

\u00a0

Nosila je šestorke i pozvala sve da mole za njih, pogledajte ih danas - vesela su i zdrava djeca

Rodila je zdrave, vesele i nasmijane šestorke, tri curice i tri dečka. Zove ih 'svojim malim bebama', a trojica starije braće rado pomažu oko živahnih mališana

