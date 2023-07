Nostalgija zvana 80-e: 'U našem muzeju imamo tulume baš kao u stara dobra vremena'

Svako vrijeme nosi svoje breme, no bez obzira na to koliko bila teška 'vreća' problema koju nosimo na leđima, naše emocije bitno utječu na to kako ćemo to vrijeme pamtiti. Već prvi koraci kroz tipičan dnevni boravak i kuhinju u Muzeju 'Zagreb 80-ih', koji se smjestio u prostranom stanu u zagrebačkoj Radićevoj ulici, na broju 33, prava su potvrda za to, iako su se od samog početka tog desetljeća nazirali problemi koji će pomalo dovesti do razornih 90-ih.