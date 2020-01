Nova dimenzija noktiju: Hit će biti sazviježđa i mliječni ombre

Proteklih desetak godina bilo je vrijeme velike kreativnosti u uređivanju noktiju, koji su postali mala umjetnička djela, no i 2020. godina i razdoblje koje slijedi moglo bi biti jednako uzbudljivo u svijetu manikure. Uz neke favorite koji su se zadržali iz proteklih godina, ili se vraćaju, ima i nekih novih, hrabrih trendova koji se u zadnje vrijeme javljaju i vjerojatno će obilježiti vrijeme koje dolazi.

Evo što biste mogli viđati na noktima ubuduće:

Sazviježđe

Kozmičke teme ili one povezane sa znakovima zodijaka mogle bi se vratiti kao trend i brže nego što se nadate. Tako biste u noktima mogli potražiti odgovor na pitanje je li Merkur u retrogradnom razdoblju, na primjer.

Blještavilo

Zvjezdice koje nisu povezane sa sazviježđem, ali svjetlucaju i prelijevaju se u različitim bojama, ili mjesec i zvijezde s neba - to je također jedna od slika koje bi se često mogle naći na noktima.

50 nijansi plave

Klasično plava mogla bi biti boja 2020. godine, no i različite varijacije plave imat će prođu. Jedan od primjer su i ovi nokti u kobaltno plavoj - naglašeni i zanimljivi.

Francuska manikura

Modna revija tvrtki Alice & Olivia te Khaite za proljeće 2020. pokazala je da su opet u trendu i nokti s jednostavnom francuskom manikurom. Hit je tanka bijela linija na vrhu nokta, koji ih čini dužima. Slavni umjetnik za iscrtavanje noktiju, Tom Bachik, radi i neke hrabrije verzije, poput kontrastne crno-bijele kombinacije.

Mliječni ombré

Tko je znao da ombré može biti tako elegantan? Sve što trebate za kopiranje suptilnog dizajna umjetnice za nokte Mei Kawajiri. Posebnost je dodatak šljojkica, tako da nokti svjetlucaju, pa i neke blage nijanse, poput boje lavande, mogu izgledati posebno.

Nijansa na nijansu

Jednostavno odaberite pet nijansi u sličnoj skali boja i poigrajte se tako da svaki nokat izgleda drugačije, a ruka kojom zamahnete kao lagani povjetarac, preporučuje stručnjakinja za naič-art Betine Goldstein.

Ukrasne biljke

Ne moraju sve ostati u teglama - mali dodir zlatne na noktu, koji je oblikovan u obliku lista ili cvijeta dat će noktima poseban šarm.

Akrilni produžeci

Dugački nokti opet su u modi, s tim da se stručnjaci pomalo zabavljaju s dizajnom nokta - od onih običnih, do produžetaka koji 'vrište' u nekoj posebnoj boji.

Kristali

Wellness tvrtka koja se bavii uređenjem noktiju, Hanna sa sjedištem u LA-u, ekspert je za nokte s kristaličima i kamenčićima. Djeluje posebno i pomalo iskričavo.

Leptirići

Leptiri su novi hit kao što je to nekad bilo cvijeće. Dovoljno je da ga iscrtate na jednom noktu, tako da izgleda kao da je malo sletio da bi predahnuo, no možete se i poigrati, prenosi The Harper's Bazaar.

