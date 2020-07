Nova otkrića: Grčki hramovi imali su prve rampe za invalide

Ne postoje konkretni dokazi koji pouzdano objašnjavaju za što su se koristile ove rampe. Međutim, rampe na mjestima koja posjećuju ljudi s invaliditetom sugerira da su stari Grci vodili računa o njihovim potrebama

<p>Drevna Grčka hvalila se mnogim primjerima ideja za napredovanje: izmislili su koncept demokracije, postavili su temelje za veći dio zapadne filozofije i izveli neke od najranijih koraka u znanosti. Ispada da su možda bili i ispred svog vremena kada je u pitanju omogućavanje pristupa za invalide</p><p>Iako često ignorirano od strane arheologa, mnogi grčki hramovi su imali postavljene rampe koje vode do njihovog ulaza. Novo istraživanje tvrdi da su se ove rampe najvjerojatnije koristile kako bi ljudi s invaliditetom mogle pristupiti zgradi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o Nikoli Tesli):</p><p>Ne postoje konkretni dokazi koji pouzdano objašnjavaju za što su se koristile ove rampe. Međutim, istraživanje objašnjava da količina rampi na mjestima koja posjećuju ljudi s invaliditetom snažno sugerira da su stari Grci aktivno vodili računa o potrebama osoba s invaliditetom.</p><p>- Stari Grci nisu bili neko utopijsko društvo koje je prema svima postupalo pošteno. Nije sasvim jasno da bi Grci potrošili svoje vrijeme, novac i resurse za izgradnju rampi kako bi te vjerske prostore učinili dostupnima osobama s invaliditetom, ali činjenica da su to učinili sugerira da trebamo preispitati starogrčko društvo i razmotriti što su, kome su dali prioritet i zašto - rekla je <strong>dr. Debby Sneed</strong>, vodeća autorica istraživanja i arheologinja sa Sveučilišta California.</p><p>Rampe se posebno mogu naći u mnogim hramovima koji su služili kao iscjeliteljska utočišta bolesnicima ili osobama s invaliditetom. Unutar ovih svetišta poznato je da su osobe s invaliditetom tražile iscjeljenje od Asklepija, grčkog boga medicine, liječenja i liječnika.</p><p>Svetište Asklepije u Epidauru, još jedno veliko svetište, sadržavalo je najmanje 11 kamenih rampi instaliranih na devet građevina tijekom obnova koje su započele 370. godine prije Krista.</p><p>Invalidnost je također bila ugrađena u mitologiju drevne Grčke, prema dr. Sneedu. Za Hefesta (u grčkoj mitologiji bog je kovač, zaštitnik obrtnika, kipara, metalurga i vatre) rečeno je da se rodio s invaliditetom, a hodao je šepajući. Iako se suočio s nekim neprijateljskim reakcijama zbog ove invalidnosti, to pokazuje i da se stari Grci u svojim mitovima nisu oglušili o ovoj temi.</p><p>Jedno arheološko istraživanje na groblju iz klasičnog razdoblja u Amfipolisu tvrdi da je većina pokopanih ljudi imala osteoartritis. Lako je pretpostaviti da je 'neobrazovani' drevni svijet bio neprijateljski raspoložen prema osobama s invaliditetom, ali ovi nalazi također bi se mogli iskoristiti kao argument da ljudi s invaliditetom nisu nužno bili izloženi velikoj socijalnoj isključenosti, piše <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/ancient-greek-temples-had-the-first-disabled-access-ramps/?fbclid=IwAR1tgzBNP_6fQAkLT5qa3T8-IO6iis25stchroDSr6U43WV14I-XS" target="_blank">IFL Science.</a></p>